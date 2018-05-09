Мальчик, который убивал: новосибирец сыграл в фильме Хабенского «Собибор»

Фильм «Собибор», который вышел на экраны 3 мая, снимали в Литве в 2016 году — декорации сделали по чертежам настоящего лагеря смерти. Чтобы лучше понять своего героя, тогда ещё 17-летний Иван Злобин изучал хроники Освенцима. «Я один сидел в отеле и пересматривал эти чудовищные кадры, пытался внутренне погрузиться в ту атмосферу», — вспоминает он.

Погружение удалось, и через несколько дней на площадке Иван испытал вполне реальный ужас. «Вся съёмочная группа находилась у меня за спиной, мой взгляд был направлен прямо — там декорации, актёры массовых сцен, все бегают, нацисты стоят. Прозвучала команда „Начали!“, я сделал два шага — и как будто сквозь время провалился. Я попал в тот момент, и мне стало очень страшно! Это чудовищное ощущение, когда тебе открывает дверь нацист, когда он на тебя смотрит… То есть это прямо было по-настоящему. Потом сказали: „Стоп!“, — и я как будто вернулся на съёмочную площадку».

Дебют Злобина в кино получился удивительно ярким: ему досталась полноценная роль еврейского мальчика, готового мстить за свою семью. Но говорить, что начинающему актёру повезло, в общем-то нельзя. Похоже, «везение» объясняется тем, что он выбрал профессию ещё в раннем детстве, и с тех пор не только мечтал о съёмках, но и действовал.

«Когда мне было 6 лет, я полетел отдыхать в Сочи с тётей и дядей, и там была встреча с Арменом Джигарханяном . Я очень хотел пистолетик, и тетя сказала: «Если задашь вопрос Джигарханяну, мы тебе купим».

Мне пришлось собрать все свои силы и спросить: «Что нужно сделать в школе, чтобы сняться в кино?».

И он мне очень просто ответил, что нужно отучиться, приехать в Москву, поступить — и уже можно будет с этим что-то делать. Кажется, это во мне какой-то стержень зародило, — рассказывает молодой человек. И добавляет с улыбкой: — А ещё я родился на пересечении улиц Станиславского и Немировича-Данченко».

Иван признаётся, что в школе думал только о кино. В итоге в 14 лет он начал сниматься в новосибирском аналоге «Ералаша», который показывали по ОТС. А через год прочитал в газете, что в городе работает студия творческого развития Константина Хабенского (он открыл такие центры в разных городах России). Сейчас объединение называется «Жить на Севере…» и руководит им актриса «Красного факела» Наталья Резник , а несколько лет назад студию курировал сам создатель. По словам Ивана, артист приезжал учить ребят два-четыре раза в год.

«Там я прозанимался четыре года», — говорит Иван Злобин. Он признаётся, что за это время сильно изменился: «До этого очень замкнутый был, увлекался смешанными единоборствами, много дрался. Пришёл туда, а там люди занимаются творчеством. Они просто летают, если можно так сказать. Для меня это было несколько странно после единоборств, где тебя бьют по морде. Но я быстро понял, что это моё».

Сначала Иван хотел поступать в Новосибирский театральный институт, потом задумал учиться в Санкт-Петербурге. Но в итоге вместе с шестью друзьями после выпускного полетел в Москву — без родителей и плана действий.

«Это было приключение, хулиганство, — смеётся он. — Мы столько всего сделали! Поступали во все институты — куда взяли, туда и пошли. Там до сих пор ходят легенды о новосибирцах, которые штурмовали МХАТ. Мы перелазили через забор, нас с охраной пытались выгнать и поняли, что одного человека не хватает, потому что он спрятался в дверном проёме. Вообще, конкурс — это огромное количество народу, который ждёт своей очереди, около трёхсот человек в день. Толпа разъярённых абитуриентов, все с гитарами, поют, дерутся. Ночуют в палатках, чтобы записаться. И надо их опережать».

В результате смелого штурма два человека из команды стали студентами школы-студии МХАТ, а сам Иван поступил на бюджет в ГИТИС. «Подделал билеты на самолёт и зашёл [на экзамен] без очереди», — признаётся он.

Вступительное испытание новосибирец называет «скучным и неинтересным», хотя на одном из трёх отборочных туров случился забавный эпизод. «У меня был монолог из „Женитьбы“ Гоголя, в котором главный герой выпрыгивает из окна.

Рядом с педагогом было окно, я открыл его и собирался выпрыгнуть. Они поверили, что я правда это сделаю, и сказали: „Всё, всё, хватит!“», — смеётся студент.

Предложение сняться в фильме «Собибор» он получил сразу после поступления в ГИТИС. «Мальчик, который должен был играть эту роль, — что-то случилось там, не знаю. И Константин Юрьевич [Хабенский] написал в студии (в Челябинск, Питер, Новосибирск), в которых он тогда ещё был художественным руководителем, чтобы мальчики сняли пробы и прислали на почту. Это сделали ребята из разных городов, и мне выпал такой шанс, что меня выбрали», — вспоминает Иван.

Получив это известие, новосибирец не только обрадовался, но и испугался: он только что прилетел на учёбу, вокруг чужие люди и новая реальность, а через неделю стартуют серьёзные съёмки. «Это меня просто уничтожило морально, — восклицает он. — То есть я лечу с очень профессиональными людьми в большое кино — я просто не знал, как себя вести. Конечно, я сразу понял, что мне нужно выдать намного больше, чем я могу, перепрыгнуть через себя. Я прямо с этой целью поехал, слушал внимательно команды Константина Юрьевича, его наставления и пытался сделать то, что уже сделал».

Когда съёмки уже закончились Иван узнал, что его герой, еврейский подросток Шломо, по одной из версий, после побега убил восемнадцать бывших надсмотрщиков концлагерей. На съёмках он этого ещё не слышал и не учитывал. Вообще, актёр признаётся, что больше полагался не на разум, а на чувства. «Я не придумывал биографию персонажа, предлагаемые обстоятельства. Я просто доверялся Константину Юрьевичу и, наверное, какой-то своей внутренней интуиции. И думаю, она меня привела в правильную сторону, потому что работать головой нельзя в этой профессии, как мне кажется».

Съёмки шли около двух месяцев: с сентября по конец октября. По словам новосибирца, в «лагере» трудились по восемь-двенадцать часов. «Самым сложным было говорить на другом языке. Я всегда говорил либо с акцентом польским, либо на немецком, идише, литовском. Там был учитель, который помогал [русский] акцент убирать».

Самой трудной сценой для начинающего актёра стал момент убийства:

«Я забывал текст немецкий, я не мог сыграть, потому что это правда тяжело: попробовать представить, как было бы по-настоящему».

Тогда сняли одиннадцать неудачных дублей, вспоминает Иван. Помог справиться с задачей Константин Хабенский. «Съёмочная группа начала немного расслабляться, и он сказал: „Внимание! Тишина на площадке: идёт сложная сцена“, — с восхищением описывает ситуацию новосибирец. — И все услышали, поняли, настроились — и, наверное, мне помогали энергетически».

О Хабенском его ученик отзывается восторженно: «Прекрасный человек и огромный профессионал». Иван Злобин отмечает, что режиссёр пытается найти подход к каждому. «Когда надо, он жёсткий. Когда понимает, что что-то не так. Но опять же жёсткость в чём заключается: особо он не кричал, говорил по делу. Но говорил это так…

Бывали даже моменты, когда он вовсе молчал. Просто подходил, смотрел в глаза — и ты всё понимал.

Я даже не знаю, как это описать. Потом он кивает, говорит: „Ага, понял?“, — и уходит», — поясняет начинающий актёр.

Фелисе Янкелль, Он признаётся, что страх перед работой со звёздами быстро прошёл и на съёмочной площадке он не ощущал превосходства коллег (а кроме самого Хабенского в фильме сыграли Кристофер Ламберт Мария Кожевникова и другие опытные артисты).

«Я думал, что все деловые будут, все знаменитые, важные. Но меня встретили очень по-домашнему. Не было такого, чтобы они говорили: «Это вообще кто?». Нет, они подходили, общались, помогали, если что-то было нужно, — утверждает Иван. — У меня была сцена с Марией Кожевниковой — она мне многое подсказывала».

На вопрос о том, как он относится к критике российского кино, Иван отвечает: «Мне кажется, наше кино получилось не совсем отечественным. Во-первых, вся съёмочная группа была литовская и сама картинка немного другая. А в целом российское кино находится в плохом состоянии, и это надо исправлять, что-то придумывать».

Причину этого «плохого состояния» он видит в том, что большинство режиссёров рассматривает создание фильмов как бизнес, а не как искусство. Константина Хабенского Иван относит к перспективному меньшинству: «Он из тех людей, которые действительно делают то, что их волнует».

Иван Злобин признаётся, что участие в тяжёлом фильме о войне повлияло на его взгляды.

«Пришло понимание того, как это было ужасно, и что нам этого сейчас точно не нужно, потому что хочется развиваться, жить», — эмоционально объясняет студент.

Он надеется, что «Собибор» зацепит и подростков, которые, на его взгляд, слишком подвержены трендам и редко задумываются о важных вещах. «Сейчас в моде дорогие вещи, колонки, с которыми они ходят по улице и слушают музыку — плохую музыку, бессмысленную. Наверное, это тоже пройдёт и будет что-то другое, — рассуждает молодой человек. — Но это общая масса, в которой всё-таки выделяются люди соображающие».

После успешного старта в большом кино у Ивана Злобина, по его словам, появились и другие интересные предложения, но делиться планами он не привык («Надо делать, а не хвастаться»). Зато с удовольствием делится мечтами: «У меня два любимых актёра, которые вдохновляют. Это Дэниел Рэдклифф , который Гарри Поттера играл, но для меня он не актёр одной роли. Я недавно посмотрел фильм „Джунгли“, и я не вижу там Гарри Поттера, я вижу хорошего актёра Дэниела Рэдклиффа. И Джеймс МакЭвой . Я очень хотел бы сыграть роль, похожую на то, что он делал в фильме „Грязь“. Такого антигероя-психопата, которого зрителю должно быть жалко».

Из жанров его особенно привлекают драма и триллер. «В комедии тоже хотелось бы себя попробовать: мне кажется, я могу сделать что-то такое, — улыбается 19-летний актёр. — Разноплановое что-то хочется сыграть, очень контрастное».

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