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И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть
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И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На киностудии «Мосфильм» режиссер Виктория Фанасютина готовится к съемкам дебютного полнометражного фильма «Солдатик».
Художественным руководителем проекта выступает режиссер Алла Сурикова. В основе сценария лежит реальная история о самом маленьком шестилетнем герое Великой Отечественной войны Сереже Алешкове, участнике Сталинградской битвы, который с родным полком дошел до города на Волге и был награжден медалью «За боевые заслуги» за спасение своего командира.
— Сюжет «Солдатика», — рассказывает режиссер Виктория Фанасютина, — трогательный и глубоко патриотичный. Герой картины может стать для современных ребят настоящим примером, достойным подражания, дать урок мужества и стойкости любому, даже взрослому, человеку. Мы прекрасно понимаем, как важно сохранить ребенку детство, в каких бы суровых условиях он ни находился. По сценарию с шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы его развлечь, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, спас своего командира по-настоящему. Нам действительно хочется, чтобы наши дети росли патриотами. А это возможно, только когда есть примеры, на которые можно равняться. В данном случае ничего не нужно было выдумывать: у нашего народа великая история, только важно не забывать героические страницы прошлого.
Съемки картины будут проходить в Белоруссии. Поскольку кино ориентировано на семейную аудиторию, никаких жестоких и кровавых сцен в кадре не будет, драматические моменты планируется показывать опосредованно. Однако съемки серьезных батальных сцен и эпизодов переправы под обстрелом с участием маленького артиста группе все-таки предстоят.
В главных ролях заняты Андрей Андреев, играющий в Детском музыкальном театре Юного актера, Виктор Добронравов и Дарья Урсуляк.
— Для нас очень важно языком кинематографа донести до самого юного поколения правду о нашей великой истории, — говорит Алла Сурикова.
Наверное, только так — на примерах — и можно вырастить тех самых мальчишек, которым «нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть»…
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