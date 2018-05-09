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Полиция Лос-Анджелеса начала расследование кражи костюма Железного человека
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Полиция Лос-Анджелеса начала расследование кражи костюма Железного человека 

DTF.RU 12 минут назад
Фото: DTF.RU
Он стоит около 500 тысяч долларов.
Департамент полиции Лос-Анджелеса расследует дело о краже костюма Железного человека, в котором снимался Роберт Дауни младший в одном из фильмов киновселенной Marvel. По словам представителя полиции Розарио Герреры, кража произошла 8 мая на складе в районе Пакиома.
Преступники также украли и другие предметы, однако Геррера не уточняет, какие именно. Сам костюм, как отмечает представитель полиции, стоит около 500 тысяч долларов. На данный момент у правоохранительных органов нет никаких подозреваемых.
Роберт Дауни младший впервые появился в образе Железного человека в одноимённом фильме 2008 года. Последний раз актёр сыграл этого супергероя в картине «Мстители: Война бесконечности».
#фан #мстители #кино
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