Полиция Лос-Анджелеса начала расследование кражи костюма Железного человека

Он стоит около 500 тысяч долларов.

Департамент полиции Лос-Анджелеса расследует дело о краже костюма Железного человека, в котором снимался Роберт Дауни младший в одном из фильмов киновселенной Marvel. По словам представителя полиции Розарио Герреры, кража произошла 8 мая на складе в районе Пакиома.

Преступники также украли и другие предметы, однако Геррера не уточняет, какие именно. Сам костюм, как отмечает представитель полиции, стоит около 500 тысяч долларов. На данный момент у правоохранительных органов нет никаких подозреваемых.

Роберт Дауни младший впервые появился в образе Железного человека в одноимённом фильме 2008 года. Последний раз актёр сыграл этого супергероя в картине «Мстители: Война бесконечности».

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