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СМИ: в США со склада пропал оригинальный костюм Железного человека
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СМИ: в США со склада пропал оригинальный костюм Железного человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса расследует исчезновение оригинального костюма Железного человека со склада в городке Пакойма, сообщает Los-Angeles Times.
Речь идет о реквизите стоимостью в 325 тысяч долларов, который использовал актер Роберт Дауни-младший в фильме студии Marvel «Железный человек».
Как сообщил офицер полиции Кристофер Но, костюм исчез где-то между февралем и апрелем этого года. О пропаже сообщили во вторник. Больше ничего со склада не пропало.
Компания Marvel на просьбу прокомментировать ситуацию переадресовала вопрос Walt Disney Studios, которая пока не дала ответа.
LA Times отмечает, что пропавший костюм использовался только в первой части франшизы.
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