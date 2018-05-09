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В историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» на 9 Мая прошла насыщенная программа
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В историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» на 9 Мая прошла насыщенная программа 

ТРК Губерния 19 минут назад
Великая Отечественная война в документальных фильмах, песнях и литературе. День Победы встретили киномарафоном и открытием нескольких тематических выставок.
Программа киномарафона — участники всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль Земли». Открывает показ, который, в общей сложности, продлится 6 часов, тематический концерт. В репертуаре казачьего хора — песни Победы.
Пока зрители слушали концерт и смотрели фильмы, в мультимедийном парке открылась художественная выставка — рисунки, посвященные Дню Победы. Выставлены лучшие работы по итогам конкурса, который проходил в детских садах и школах Самары.
Параллельно работала и основная экспозиция парка — история России с древнейших времен до современности. До конца мая в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» пробудет еще одна интереснейшая экспозиция. Она посвящена поисковому движению России. На интерактивных стендах — истории бойцов Красной Армии, которые долгие годы считались пропавшими без вести. Фотографии, письма, солдатские медальоны.
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