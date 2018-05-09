Данила Козловский преподнес розы ветеранам в доме престарелых

Актер и режиссер Данила Козловский вместе со своей возлюбленной Ольгой Зуевой посетили дом престарелых в Подмосковье. Пожилые люди, в числе которых были и ветераны, были очень тронуты вниманием знаменитостей и рассказали им свои истории про Великую Отечественную войну.

33-летний Данила Козловский в последнее время невероятно загружен. Он играет в театре, снимается в фильмах и сериалах и даже выступает в роли режиссера и продюсера, как это было в недавно вышедшей в прокат картине «Тренер». Тем не менее у актера еще остается время на добрые дела. Накануне Дня Победы сразу с поезда Данила Козловский и его девушка Ольга Зуева отправились в дом престарелых в подмосковное Беляниново. Они подарили пожилым людям розы, торты и — самое главное — свое внимание и искренний интерес к их историям.

Так, Татьяна Яковлевна Сорокина , которая родилась в 1938 году, рассказала, что ее отец ушёл на фронт добровольцем и вскоре погиб в Вяземском котле. Сама Татьяна Яковлевна потом работала на заводе, и техника, созданная с ее участием, участвовала в парадах на Красной площади. 92-летняя Лидия Семеновна Кондрашова рассказала, что ее юность прошла на трудовом фронте. Смены на заводе были по 12 часов, у станков стояли женщины и девушки, мальчишки и один мужчина-инвалид на костылях. После войны Лидия Семеновна стала портнихой.

«Эта была светлая и добрая поездка. Несколько часов сплошного смысла и радости. И вы тоже можете это сделать. Труженики тыла, дети войны, дети и внуки фронтовиков ждут нас в домах престарелых. Послушать, как они вспоминают, посмотреть им в глаза и поверьте, этот День Победы Вы никогда не забудете. Давайте скажем Спасибо за Победу делом!», — поделился эмоциями Данила Козловский. Поклонники артиста восхитились своим кумиром, отметив, что он не только талантливый актер, но и очень чуткий и добрый человек. Некоторые посетовали, что все вспоминают ветеранов только 9 Мая, а надо бы не забывать о них круглый год.

«Какие молодцы! Пожилые люди так рады вниманию. Спасибо Вам, что находите время для таких встреч!» «Прочла, до слез, мы обязаны совершать подобное! Мы обязаны жить счастливо» «Очень трогательно. Молодцы все. Главное не забыть… Про войну, про тех, кто ее прошел…и спасибо вам всем, что помогаете им. Любая доля внимания для них очень ценна» «Такие поступки надо делать ежедневно»

В Великую Отечественную войну сражались с врагом не только люди, но и животные. О подвигах четвероногих защитников Родины известно мало, но они тоже достойны памяти и почтения. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!