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Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль
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Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль 

Мир24 8 мая 2018
Фильмом открытия станет работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, сообщает ТАСС.
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