Марина Влади отмечает юбилей

В четверг, 10 мая, французской актрисе и певице, вдове Владимира Высоцкого Марине Влади исполняется 80 лет.

Её мать — Милица Энвальд, балерина, дочь русского генерала Евгения Энвальда. Отец — уроженец Москвы Владимир Поляков-Байдаров, оперный певец, переехавший во Францию во время Первой мировой войны. Её настоящее имя — Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова. А псевдоним «Влади» она взяла после смерти отца, случившейся в 1952 году.

Марина Владимировна стала очень рано сниматься в кино и быстро добилась успеха. В 1954 году она была признана лучшей молодой актрисой на Каннском фестивале за роль в фильме Андре Кайятта «Перед потопом». В 1963 году в тех же Каннах стала обладательницей главного приза за лучшую женскую роль в фильме Марко Феррери «Королева пчёл». Но весь мир покорил фильм «Колдунья», снятый Андре Мишелем по мотивам повести Александра Куприна «Олеся», в котором Марина Влади сыграла главную роль.

Картин, в которых снималась эта невероятно красивая и талантливейшая актриса, было множество. Было у неё и несколько мужей. Первый — знаменитый режиссёр Робер Оссейн . Второй — пилот и владелец авиакомпании в Африке Жан-Клод Бруйе. А с 1970 до 1980 года Марина Влади была женой русского национального гения, поэта, певца и артиста Владимира Высоцкого.

Высоцкий и Влади познакомились в Москве. Все годы их брака прошли в постоянных разлуках и переездах друг к другу из одной страны в другую. Но это была истинная любовь, ради которой актриса могла отказываться от заманчивых предложений режиссёров и бороться с пристрастием мужа к алкоголю. Последнее не удалось. 25 июля 1980 года Высоцкий скончался. Перед смертью он написал одно из последних стихотворений с пронзительными строками, обращёнными к жене: «Двенадцать лет тобой и Господом храним…»

О Высоцком и своей жизни с ним Марина Влади написала книгу «Владимир, или Прерванный полёт». А в 2006 году в Екатеринбурге появился памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади.

Марина Владимировна ещё раз вышла замуж — за врача-онколога Леона Шварценберга. Его, увы, уже тоже нет на свете.

Всю свою жизнь знаменитая актриса занималась пропагандой русской культуры за границей, за что в 2012 году была награждена медалью Пушкина.