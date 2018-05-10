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Криштиану Роналду станет анимационным супергероем
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Криштиану Роналду станет анимационным супергероем 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Футболист команды «Реал Мадрид» Криштиану Ронадду станет центральным персонажем супергеройского мультфильма, сообщает Deadline.
Мультипликационный сериал о Роналду будет называться Striker Force 7, над ним уже работают дизайн-студия Graphic India и создатели цифрового и мобильного контента VMS Communications. Персонаж Роналду появится не только в мультфильмах, но и в бумажных комиксах и играх.
По словам Роналду, он всегда был фанатом супергероев. «Футбол соединяет культуры и людей во всем мире, и то же делают известные мультперсонажи. Поэтому я очень рад наконец объединить две своих страсти: футбол и супергероев», — поделился он.
Авторами сериала о Роналду стали сам футболист и медиапродюсер Шарад Девараджан, они же выступят в роли продюсеров.
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