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Криштиану Роналду станет персонажем мультфильма
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Криштиану Роналду станет персонажем мультфильма 

Мир24 1 час назад
Криштиану Роналду будет блистать не только на футбольном поле. Звезда мадридского «Реала» станет персонажем мультипликационной картины. Об этом сообщает портал Deadline.
Мульт будет носить название Striker Force 7. Придумали его сам футболист и Шарад Девараджан. Роналду досталась роль супергероя.
«Я думаю, анимационные персонажи и герои могут объединять культуры и людей так же, как это делает футбол. Я рад сблизить эти страсти — футбол и супергероев — с помощью этого проекта и поделиться им с моими фанатами», — заявил спортсмен.
Предполагается, что мультипликационный персонаж найдет продолжение в играх и комиксах.
К слову, зрителей в скором времени ждет еще одна премьера. Американская компания Netflix совместно с DreamWorks Animation Television снимут анимационный сериал по мотивам «Форсажа». Мультфильм расскажет о молодом Тони Торетто, двоюродном брате Доминика, которого в фильме сыграл Вин Дизель. По сюжету, главного героя завербует правительственное агентство, по заданию которого вместе с друзьями он должен будет стать членом элитной гоночной лиги, которая разрабатывает план по захвату мира.
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