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Роналду сможет стать супергероем
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Роналду сможет стать супергероем 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Испанский футболист Криштиану Роналду начал содействовать с компанией Graphic India, которая совместно с VMS Communications запустит проект «Striker Force 7», где Роналду будет супергероем, сообщает "Советский спорт".
"Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои", — заявил Роналду.
Ранее сообщалось, что Роналду не праздновал гол из-за перенесшего операцию на мозге тренера.
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