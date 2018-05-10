Роналду сможет стать супергероем

Испанский футболист Криштиану Роналду начал содействовать с компанией Graphic India, которая совместно с VMS Communications запустит проект «Striker Force 7», где Роналду будет супергероем, сообщает "Советский спорт"

"Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои", — заявил Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду не праздновал гол из-за перенесшего операцию на мозге тренера.