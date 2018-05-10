Роналду станет супергероем

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал героем новой анимационной серии индийской мультипликационной компании. Об этом сообщается на сайте проекта.

Роналду будет участвовать в проекте, который занимается производством различной анимационной продукции, включая комиксы, игры и цифровой контент. «Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру. Он реально существующий супергерой поколения», — заявил глава компании Шарад Деваражан.

Сам футболист также прокомментировал участие в проекте. «Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои», — отметил форвард.

В феврале 2018-го анимационная студия Pixar рассказала о планах выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны». Представители каталонской команды заявили, что это позволит повысить узнаваемость клубного бренда.