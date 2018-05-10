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Как прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето» в Каннах?
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Как прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето» в Каннах? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В первый день Каннского кинофестиваля одним из его главных событий стала премьера фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Yi3zTSl14bc
Это музыкальная история о Викторе Цое, его группе «Кино», а еще о рок-движении Ленинграда 80-х. Именно во время съемок этой картины Кирилла Серебренникова арестовали.
Режиссер до сих пор находится под домашним арестом, поэтому вся группа фильма вышла на дорожку Канн со значками с именем режиссера. А после актеры фильма Ирина Старшенбаум, Тео Ю, Роман Билык и его продюсеры Илья Стюарт и Мурад Османн и другие вышли на сцену Дворца Фестивалей с огромным плакатом Kirill Serebrennikov.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-proshla-premera-filma-kirilla-serebrennikova-leto-v-kannah/
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