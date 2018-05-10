Железный человек остался без костюма

Костюм Железного человека, который носил актер Роберт Дауни-младший, исчез со склада реквизита в Голливуде. Полиция начала расследование пропажи, сообщает Associated Press

Стоимость супергеройского облачения оценивается в 325 тысяч долларов.

Когда именно исчез костюм, точно не известно. Его могли унести в период с февраля по апрель.

Малиново-золотистый костюм Дауни-младший носил с первого фильма о Железном человеке, вышедшем в 2008 году. С тех пор он сыграл в нем еще в десяти картинах. Последняя лента — «Мстители 4» — выйдет на экраны в 2019 году.