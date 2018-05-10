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Железный человек остался без костюма
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Железный человек остался без костюма 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Костюм Железного человека, который носил актер Роберт Дауни-младший, исчез со склада реквизита в Голливуде. Полиция начала расследование пропажи, сообщает Associated Press.
Стоимость супергеройского облачения оценивается в 325 тысяч долларов.
Когда именно исчез костюм, точно не известно. Его могли унести в период с февраля по апрель.
Малиново-золотистый костюм Дауни-младший носил с первого фильма о Железном человеке, вышедшем в 2008 году. С тех пор он сыграл в нем еще в десяти картинах. Последняя лента — «Мстители 4» — выйдет на экраны в 2019 году.
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