В США украли костюм Тони Старка из фильма «Железный человек»

Костюм «Железного человека» стоимостью 320 тысяч долларов пропал со склада в пригороде Лос-Анжелеса.

Полиция Лос-Анжелеса расследует инцидент на складах городка Пакойма: здесь обнаружилась пропажа ценнейшего реквизита — настоящего костюма миллиардера Тони Старка из самого первого фильма о «Железном человеке», сообщает FoxNews

Последний раз оригинальные доспехи Тони Старка реквизиторы видели на складе в феврале, однако уже в апреле деталей костюма на месте не оказалось. Имеет ли место обычная пропажа, или же на костюм покусился один из фанатов фильма, предстоит установить полицейским.

Первый из фильмов о «Железном человеке» был снят в 2008 году и, при бюджете 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов.