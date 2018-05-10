Ещё
В США украли костюм Тони Старка из фильма «Железный человек»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США украли костюм Тони Старка из фильма «Железный человек» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Костюм «Железного человека» стоимостью 320 тысяч долларов пропал со склада в пригороде Лос-Анжелеса.
Полиция Лос-Анжелеса расследует инцидент на складах городка Пакойма: здесь обнаружилась пропажа ценнейшего реквизита — настоящего костюма миллиардера Тони Старка из самого первого фильма о «Железном человеке», сообщает FoxNews.
Последний раз оригинальные доспехи Тони Старка реквизиторы видели на складе в феврале, однако уже в апреле деталей костюма на месте не оказалось. Имеет ли место обычная пропажа, или же на костюм покусился один из фанатов фильма, предстоит установить полицейским.
Первый из фильмов о «Железном человеке» был снят в 2008 году и, при бюджете 140 миллионов, принес своим создателям более полумиллиарда долларов.
ТК «Звезда»: последние новости
«Принимай аппарат, Макарыч» - под Ярославлем открыли памятник персонажу фильма «В бой идут одни старики» Фильм телеканала «Звезда» о Шаймуратове показали в музеях Уфы Львица стащила камеру у документалистов, снимавших фильм про Африку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру32
На Самойлову набросились зрители28
У Любови Толкалиной начался страстный роман23
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение53
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу44
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение