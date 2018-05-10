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Премьера фильма режиссера Серебренникова прошла в Канне с аншлагом
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Премьера фильма режиссера Серебренникова прошла в Канне с аншлагом 

BFM.RU 2 часа назад
Премьера фильма «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова прошла в среду вечером с аншлагом на международном кинофестивале в Канне. Зрители тепло приняли картину о Викторе Цое, который сыграл в 1980-х годах огромную роль в развитии российской рок-музыки, сообщает ТАСС.
Показ киноленты собрал в зале «Люмьер» фестивального дворца около 3 тысяч зрителей. Больше людей киноконцертная аудитория просто не могла вместить. Число желающих посмотреть картину было еще выше. Уже на подходе к дворцу у зрителей, спешивших на премьеру, спрашивали «лишний билет».
В центре картины — становление Ленинградского рок-клуба и запись первого альбома группы «Кино». «Я смотрела этот фильм на одном дыхании, — призналась вице-президент французской культурной ассоциации „Друзья Русских сезонов“ Ольга Мишо. — Серебренникову очень точно удалось передать атмосферу эпохи. Рок-музыканты 1980-х предстали во весь рост».
По окончании фильма каннская аудитория долгими аплодисментами наградила постановку Серебренникова и работу съемочной группы.
Генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо выразил сожаление в связи с отсутствием в Канне автора картины. Серебренников не смог прибыть на премьеру, поскольку находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств.
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