Премьера фильма режиссера Серебренникова прошла в Канне с аншлагом

Премьера фильма «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова прошла в среду вечером с аншлагом на международном кинофестивале в Канне. Зрители тепло приняли картину о Викторе Цое , который сыграл в 1980-х годах огромную роль в развитии российской рок-музыки, сообщает ТАСС

Показ киноленты собрал в зале «Люмьер» фестивального дворца около 3 тысяч зрителей. Больше людей киноконцертная аудитория просто не могла вместить. Число желающих посмотреть картину было еще выше. Уже на подходе к дворцу у зрителей, спешивших на премьеру, спрашивали «лишний билет».

В центре картины — становление Ленинградского рок-клуба и запись первого альбома группы «Кино». «Я смотрела этот фильм на одном дыхании, — призналась вице-президент французской культурной ассоциации „Друзья Русских сезонов“ Ольга Мишо. — Серебренникову очень точно удалось передать атмосферу эпохи. Рок-музыканты 1980-х предстали во весь рост».

По окончании фильма каннская аудитория долгими аплодисментами наградила постановку Серебренникова и работу съемочной группы.