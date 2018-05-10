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18-летняя визажистка превращает себя в монстра с помощью мейкапа
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18-летняя визажистка превращает себя в монстра с помощью мейкапа 

Ридус 13 минут назад
Фото: Ридус
Ларе Вирт (Lara Wirth) всего 18 лет, но она уже настоящий профессионал в искусстве создания реалистичного и очень пугающего макияжа. Всё началось с того, что австралийка стала ярой фанаткой фильмов «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс» и решила попробовать воплотить образы героев на себе. Просмотрев множество You-tube-каналов по тематике мейкапа, девушка смело приступила к экспериментам.
«Я начала учиться делать макияж, когда мне было 14 лет. И с каждым разом у меня получалось всё лучше и лучше. Сейчас я уже научилась рисовать очень сложные образы, делать рога, зубы и даже создавать протезы. Я мечтаю когда-нибудь поработать в крутом кино или на съёмочной площадке видеоклипа, чтобы весь мир увидел моё мастерство!», — говорит экстравагантная визажист-самоучка. И судя по уровню её работ, амбициозные мечты вполне могут исполнится.
А вам нравится?
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