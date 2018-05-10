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Как 18-летняя девушка превращает себя в монстра
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Как 18-летняя девушка превращает себя в монстра 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Лара Вирт — 18-летняя австралийка и самоучка в макияже. Она красится в самых разных стилях для забавы и публикует свои фото в инстаграм-аккаунте, надеясь вдохновить как можно больше людей на такие же экстравагантные формы искусства.
Лара рассказывает, что вдохновением ей послужило то, что она влюбилась в героев фильмов «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс». «Я решила, что настало мое время начать превращать себя в них! Я стала смотреть множество каналов на ютубе, изучать искусство макияжа. Я начала учиться на свой 14-й день рождения».
Источник: boredpanda.com  «Каждый раз, когда я создаю образ, у меня получается все лучше и лучше. Сейчас я уже могу рисовать на теле, делать рога и зубы и даже сооружать протезы! Я надеюсь, что однажды уровень моего мастерства станет настолько высоким, что я смогу создать образ для какого-нибудь крутого фильма или видеоклипа, и тогда весь мир сможет насладиться моей работой».
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