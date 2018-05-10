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AP: монтажер Энн Коутс умерла в возрасте 92 лет
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AP: монтажер Энн Коутс умерла в возрасте 92 лет 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
ТАСС, 10 мая. Британский лауреат премии «Оскар» монтажер Энн Коутс умерла в возрасте 92 лет. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию Коутс WME Entertainment.
Энн Коутс, получившая в 1963 году «Оскар» в номинации «Лучший монтаж» за фильм «Лоуренс Аравийский» (Lawrence of Arabia, 1962), скончалась в госпитале в Вудленд-Хиллз, Калифорния.
За свою 60-летнюю карьеру в кинопроизводстве Энн участвовала в создании десятков картин. В ее фильмографии числятся такие киноленты как «Забирая жизни» (Taking Lives, 2004) и «Золотой компас» (The Golden Compass, 2007), а также фильм «Человек-слон» (The Elephant Man, 1980).
Монтажер работала с такими деятелями кино, как Клинт Иствуд, Дэвид Лин и Стивен Содерберг. Официально она вышла на пенсию лишь в 90 лет.
В последний раз она принимала участие в монтаже второй части мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее» (Fifty Shades Darker, 2017).
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