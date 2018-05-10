AP: монтажер Энн Коутс умерла в возрасте 92 лет

Энн Коутс, получившая в 1963 году «Оскар» в номинации «Лучший монтаж» за фильм «Лоуренс Аравийский» (Lawrence of Arabia, 1962), скончалась в госпитале в Вудленд-Хиллз, Калифорния.

За свою 60-летнюю карьеру в кинопроизводстве Энн участвовала в создании десятков картин. В ее фильмографии числятся такие киноленты как «Забирая жизни» (Taking Lives, 2004) и «Золотой компас» (The Golden Compass, 2007), а также фильм «Человек-слон» (The Elephant Man, 1980).

В последний раз она принимала участие в монтаже второй части мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее» (Fifty Shades Darker, 2017).