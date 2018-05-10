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Умерла монтажер БДСМ-мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого»
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Умерла монтажер БДСМ-мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Монтажер Энн Коутс скончалась в возрасте 92 лет. Об этом в Twitter сообщили представители Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
«Энн четыре раза получала номинацию на премию BAFTA за такие работы, как «Человек-слон» и «Эрин Боркович», а в 2007-м получила членство в академии. Нам будет ее очень не хватать», — говорится в сообщении.
Коутс родилась в Великобритании в 1925 году. За свою карьеру она поработала над полусотней фильмов. В частности, она выступила монтажером лент «Убийство в Восточном экспрессе» 1974 года, «Лоуренс Аравийский», «Сладкий ноябрь», «Стриптиз», «Пятьдесят оттенков серого» и «Золотой компас». За «Лоуренса Аравийского» Коутс была удостоена кинопремии «Оскар».
В ноябре 2016-го Энн Коутс получила почетный «Оскар» за вклад в кинематограф.
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