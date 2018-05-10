Фильм «Собибор» 9 мая стал лидером российского проката

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В День Победы фильм Константина Хабенского «Собибор» занял лидирующую позицию в российском прокате.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС), за прошедшие сутки кинокартина собрала свыше 40 миллионов рублей в сутки.

На четвертом месте по итогам 9 мая оказался фильм «Танки» Кима Дружинина , а на пятом — мультфильм «Папа-мама-гусь» режиссера Криса Дженкинса.

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