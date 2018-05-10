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Фильм «Собибор» 9 мая стал лидером российского проката
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Фильм «Собибор» 9 мая стал лидером российского проката 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лента рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского.
В День Победы фильм Константина Хабенского «Собибор» занял лидирующую позицию в российском прокате.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС), за прошедшие сутки кинокартина собрала свыше 40 миллионов рублей в сутки.
На четвертом месте по итогам 9 мая оказался фильм «Танки» Кима Дружинина, а на пятом — мультфильм «Папа-мама-гусь» режиссера Криса Дженкинса.
ЕСТЬ МНЕНИЯ
Хабенский и попкорн
Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой
А что такого, собственно, произошло? Опять заголовки: «Общество раскололось», «Хабенский устроил ТАКОЕ», «Хабенский хамски ответил журналистке», «Взорвал интернет на премьере „Собибора“ (далее…)
Добро пожаловать в Собибор
Колонка обозревателя „ВМ“ Анны Московкиной
Не удивляйтесь заголовку. Именно с этих слов начинается картина Константина Хабенского „Собибор“, что сразу вызывает когнитивный диссонанс у несколько просвещенного зрителя (далее…)
Руки прочь от фильма „Собибор“
Колонка обозревателя „ВМ“ Алексея Зернакова
В прокат вышел художественный фильм „Собибор“, рассказывающий о восстании в одноименном немецком лагере смерти. Напомню, что основой сюжета картины стало единственное за все четыре года Великой Отечественной войны успешное восстание заключенных. После чего „фабрика смерти“ была уничтожена по приказу немецкого командования (далее…)
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