В Польше фильм «Собибор» выходит в широкий прокат 

ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Кинокартина «Собибор» режиссера Константина Хабенского выходит в пятницу в Польше в широкий прокат.
Фильм будет демонстрироваться тремя крупнейшими польскими сетями кинотеатров: Cinema City, Multikinie и Helios, а также многими локальными кинотеатрами.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.
Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, впервые выступивший и как режиссер. В картине также снимались известные актеры со всего мира: Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
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