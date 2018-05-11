В Польше фильм «Собибор» выходит в широкий прокат

Фильм будет демонстрироваться тремя крупнейшими польскими сетями кинотеатров: Cinema City, Multikinie и Helios, а также многими локальными кинотеатрами.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.