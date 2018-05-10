В Индии прошла премьера фильма «Собибор»

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. / ТАСС /. Премьера фильма Константина Хабенского «Собибор» состоялась в среду вечером в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели.

"Сегодня прошла необычная акция — мировая премьера на индийской земле нового российского фильма «Собибор» Константина Хабенского на волнующую тему о побеге из одного из самых страшных лагерей смерти во время Великой Отечественной войны", — сказал ТАСС глава представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский.

"За последнее десятилетия мы провели более дюжины кинофестивалей с участием российских актеров, продюсеров, режиссеров, и никогда зал не был настолько полон, как сегодня. Это значит, что у России в Индии много настоящих друзей. Пришли также и представители российской диаспоры, и дипломаты из ряда стран", — добавил он.

Среди гостей мероприятия были послы Азербайджана, Казахстана, Сирии, дипломаты из Великобритании, Франции, США, Китая, Турции, Египта, других государств, а также многочисленные представители индийской общественности.

"Это прекрасный фильм, он снят очень реалистично и показывает дух и трагедию войны. Это вечная тема — люди и война. Война всегда идет где-то и благодаря таким фильмам мы должны испытывать стыд, что еще продолжаются войны", — сказал ТАСС профессор Университета имени Джавахарлала Неру Чаранджит Сингх.

"Мы еще мало знаем о той войне"

"Мы в Индии еще мало знаем о той войне. Но такие фильмы много рассказывают о том, что было. Я совершенно потрясен", — сказал ТАСС один из зрителей, представившийся Ранбиром.

В фойе РЦНК также была размещена информационная выставка, посвященная истории лагеря «Собибор». Гости мероприятия обсуждали фильм, выяснилось, что часть индийцев знакома с историей Второй мировой войны, однако для многих события, показанные в фильме, оказались неизвестными.