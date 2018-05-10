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Курт Рассел может сняться в 9-м фильме Тарантино
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Курт Рассел может сняться в 9-м фильме Тарантино 

News.ru 17 минут назад
Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс и Майкл Мэдсен находятся в стадии переговоров с известным оскароносным режиссёром Квентином Тарантино о их участии в его девятом фильме «Однажды в Голливуде».
Уже стало известно, что Марго Робби сыграет актрису Шэрон Тейт, самую известную жертву последователей Чарльза Мэнсона.
Главные роли в проекте исполнят Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт — они впервые встретятся на одной съемочной площадке. Рейнолдсу предложена роль Джорджа Спэна. Это полуслепой 80-летний владелец ранчо в Лос-Анджелесе, известный тем, что у него на территории постоянно снимались спагетти-вестерны.
Исходя их реальной истории, произошедшей в 1960-х годах, Чарльз Мэнсон и его секта «Семья» поселились на ранчо. Платил Мэнсон за это телами своих женщин из общины, которые спали с фермером.
Через полгода произошло нашумевшее и ужасающее по жестокости убийство беременной на последних неделях Тэйт и её троих друзей. Рассел, Рот и Мэдсен могут появиться в фильме на второстепенных ролях. Сейчас Тарантино активно занят поисками актера на роль скандального режиссера Романа Полански, супруга Шерон Тэйт Начало съемок запланировано на июнь 2018 года.
Известна дата премьеры — 9 августа 2019 года.
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