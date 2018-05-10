Курт Рассел может сняться в 9-м фильме Тарантино

Главные роли в проекте исполнят Леонардо ДиКаприо Брэд Питт — они впервые встретятся на одной съемочной площадке. Рейнолдсу предложена роль Джорджа Спэна. Это полуслепой 80-летний владелец ранчо в Лос-Анджелесе, известный тем, что у него на территории постоянно снимались спагетти-вестерны.

Исходя их реальной истории, произошедшей в 1960-х годах, Чарльз Мэнсон и его секта «Семья» поселились на ранчо. Платил Мэнсон за это телами своих женщин из общины, которые спали с фермером.

Через полгода произошло нашумевшее и ужасающее по жестокости убийство беременной на последних неделях Тэйт и её троих друзей. Рассел, Рот и Мэдсен могут появиться в фильме на второстепенных ролях. Сейчас Тарантино активно занят поисками актера на роль скандального режиссера Романа Полански , супруга Шерон Тэйт Начало съемок запланировано на июнь 2018 года.

Известна дата премьеры — 9 августа 2019 года.