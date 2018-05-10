В четверг, 10 мая, исполняется 80 лет французской певице, актрисе, скульптору Марине Влади. За роль в фильме Марко Феррери «Королева пчёл» (1963) она получила премию «Золотой глобус», а благодаря картине «Перед потопом» (1954) Влади отметили на Каннском фестивале. Дочь русских эмигрантов была последней женой Высоцкого и написала о нём книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полёт…». В советские годы успешная актриса была вице-президентом общества «СССР — Франция». В 2012 году её наградили медалью Пушкина за вклад в развитие культурных связей с Россией, сохранение и популяризацию русского языка за рубежом.