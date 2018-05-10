Роберт Дауни-младший завидует Бенедикту Камбербэтчу 

Вчера кинокомпания. объявила, что Роберт Дауни-младший (Robert.) будет участвовать в продолжении фильма о Шерлоке Холмсе*. Напомним, что вторая часть «Шерлок Холмс: Игра теней» вышла целых лет назад и с тех пор не переставали вестись переговоры о сиквеле.
Анонимный источник заявил, что к решению об участии в проекте Роберта Дауни-младшего подтолкнуло общение с Бенедиктом Камбербэтчем (Benedict), сыгравшем Шерлока в популярном британском сериале. Актеры встретились на съемках фильма «Мстители: Война бесконечности», где «в перерывах между совместными сценами обсуждали другие свои работы». Пользователи сразу же решили, что Роберт просто позавидовал успеху Бенедикта и решил показать, кто тут настоящий Шерлок. А чье исполнение больше нравится тебе? Пиши в комментариях!
*Выход третьей части фильма «Шерлок Холмс» запланирован на 25 декабря года