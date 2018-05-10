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«Собибор» Хабенского собрал овации в Индии
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«Собибор» Хабенского собрал овации в Индии 

360tv.ru 17 минут назад
Премьера дебютной картины российского актера Константина Хабенского «Собибор» прошла вечером 9 мая в Российском центре науки и культуры в Нью‐Дели. Показ исторической драмы собрал полный зал, сообщила газета «Известия».
Среди гостей премьеры российского фильма были отмечены послы Азербайджана, Казахстана и Сирии в Индии, дипломатические работники из Франции, США, Турции, Китая и других государств. На премьеру пришли также представители русскоязычной диаспоры в Индии.
«За последнее десятилетия мы провели более дюжины кинофестивалей с участием российских актеров, продюсеров, режиссеров, и никогда зал не был настолько полон, как сегодня. Это значит, что у России в Индии много настоящих друзей», — сказал глава отделения Россотрудничества в Индии Федор Розовский.
Картина режиссера и актера Константина Хабенского «Собибор» основана на реальных событиях. Фильм рассказывает об успешном восстании заключенных в одноименном нацистском концентрационном лагере на территории Польши.
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