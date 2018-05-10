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Россия стала крупнейшим кинорынком Европы, обогнав Францию
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Россия стала крупнейшим кинорынком Европы, обогнав Францию 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
За прошедший 2017 год Россия заняла место крупнейшего кинорынка Европы, потеснив Францию. Об этом со ссылкой на последний отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории пишет РБК.
Европейская аудиовизуальная обсерватория является общественной организацией и объединяет 41 государство. Помимо стран Евросоюза в нее вошли государства балканского полуострова, Турция, Марокко, Армения, Грузия и Россия.
Как следует из отчета, в прошлом году кинотеатры на территории России продали 212,2 млн билетов. Это на 2,8 млн больше, чем во Франции, которая в итоге заняла второе место. Количество проданных в России билетов за 2017 год выросло на 10% по отношению к 2016 году. Во Франции — напротив — сократилось на 1,7%.
Что касается кассовых сборов, то Россия по-прежнему значительно уступает странам Европы: если российский бокс-офис в 2017 году составил 53,3 млрд рублей, то в Великобритании этот показатель равен £1,3 млрд, что по среднегодовому курсу за 2017 год составляет 96,1 млрд рублей.
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