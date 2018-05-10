Похождения «снежного человека» в Москве скрыли 

Можно ли представить, что Эльдар Рязанов, создатель искромётных комедий, ставших уже классикой, снял запрещённое кино? В 1961 году Рязанов сделал картину «Человек ниоткуда» в жанре комической ненаучной фантастики. Она повествовала о дикаре из выдуманного племени тапи, которого нашёл молодой учёный и привёз в Москву шестидесятых. После премьеры разгорелся скандал, ленту сняли с проката. Причина была в том, что, по мнению киноначальников, история о «снежном человеке» в Москве — это набор нелепых трюков, лишённых художественной эстетики и содержания. Между тем, сам Рязанов планировал высмеять в фильме недостатки современного общества через взгляд первобытного человека. Но чиновники смелого замысла не оценили, «Человека ниоткуда» обсуждали даже на XX съезде ЦК КПСС. Дело завершилось запретом картины, который сняли только в 1988 году.