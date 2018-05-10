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Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй
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Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
13 мая в 12:15 на Первом канале к юбилею Марины Влади покажут фильм о любви, свидетелями которой стали миллионы.
Они встретились в 1967 году. Владимир Высоцкий — подающий надежды актер Театра на Таганке. Марина Влади — актриса мирового уровня. Вся страна знала ее по фильму «Колдунья», и женщины СССР подражали ее походке и прическе, а мужчины — теряли голову.
Высоцкий тоже был пленен Влади после просмотра фильма. Он сказал режиссеру Юрию Любимову: «Я добьюсь, что она будет моей»… По мнению всех, кто был свидетелем отношений этой удивительной пары, это была та необыкновенная любовь, о которой обычно лишь пишут в книгах.
Фильм рассказывает о малоизвестных страницах этого романа. Своими воспоминаниями в интервью поделится и сама Марина Влади. Зрители увидят редкие документальные кадры с Владимиром Высоцким.
О поэте вспоминали: Иван Дыховичный, Александр Митта, Юрий Любимов, Никита Высоцкий и др.
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