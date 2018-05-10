Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй

13 мая в 12:15 на Первом канале к юбилею Марины Влади покажут фильм о любви, свидетелями которой стали миллионы.

Они встретились в 1967 году. Владимир Высоцкий — подающий надежды актер Театра на Таганке. Марина Влади — актриса мирового уровня. Вся страна знала ее по фильму «Колдунья», и женщины СССР подражали ее походке и прическе, а мужчины — теряли голову.

Высоцкий тоже был пленен Влади после просмотра фильма. Он сказал режиссеру Юрию Любимову : «Я добьюсь, что она будет моей»… По мнению всех, кто был свидетелем отношений этой удивительной пары, это была та необыкновенная любовь, о которой обычно лишь пишут в книгах.

Фильм рассказывает о малоизвестных страницах этого романа. Своими воспоминаниями в интервью поделится и сама Марина Влади. Зрители увидят редкие документальные кадры с Владимиром Высоцким.

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