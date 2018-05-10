Евгений Леонов. «Я король, дорогие мои»

Не было в нашей театральной среде человека обаятельнее, чем Евгений Леонов . Не было и нет…

Его любили как близкого человека, родственника. Свою внешность он считал идеальной для карикатуры. «Шар, посередине нос картошкой и лохматые брови! Кто такой? Леонов!»

Он обладал уникальным даром комика, но благодаря огромной самоотдаче из смешного «эпизодника», которым был в начале карьеры, превратился в великого драматического актера. Гения с открытой улыбкой и грустными глазами…

Первым поверил в его драматический дар режиссер Владимир Фетин . Он предложил ему роль в картине 1964 года «Донская повесть». В ней по сюжету герой казнит собственную жену за предательство. Актер сомневался: ну как ему, с такой внешностью, играть — такое?! Но Фетин поверил в Леонова — и он прекрасно сыграл свою роль.

На картине «Кин-дза-дза» приходилось сниматься при +50! Данелия вспоминал, что ныли все, кроме Леонова. Несмотря на больное сердце, он полностью отдавался работе над ролью. Такая фанатичная отдача профессии не могла не отразиться на здоровье. В последние годы Леонов боялся, что после его смерти его близкие останутся без денег. 29 января 1994 года Евгений Павлович собирался на спектакль, надевал костюм. Сначала рубашку, потом брюки — и вдруг упал. Ванда подумала, что он на штанину наступил. Закричала: «Женя, ты что?», бросилась к нему, а он выпрямился — и все. В одну секунду Леонова не стало. Приехавшие на вызов врачи сказали, что оторвался тромб.

… В своих письмах сыну Евгений Леонов писал: «Жизнь у меня какая-то быстрая получилась: война, детство, юность — голодные и одинокие, завод, техникум, студия…И здорово колотило меня иной раз. Но не это страшно, страшно, если ты озлобишься». Актера не волновала ни собственная слава, ни собственные проблемы — главное, чтобы его родные были счастливы и здоровы. Он всегда думал о других больше, чем о себе. Наверное, поэтому Евгения все любили…

Смотрите фильм о Евгении Леонове на Первом канале 13 мая в 10:15.

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