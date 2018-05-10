«БИОТУМ» выступил генеральным партнером всероссийского кинофестиваля

С 11 по 13 мая 2018 года на территории Владимирской области пройдет Кинофестиваль патриотического фильма «НАД ГРАНЬЮ», главной задачей которого является некоммерческий показ произведений отечественного кинематографа, посвященных истинным духовным ценностям, направленных на формирование у наших граждан высокого патриотического сознания, внутренней культуры, знание истории своей страны и гордости за свое Отечество и своих Сограждан.

Кинофестиваль задуман как часть общественной программы по воспитанию наших граждан в духе патриотизма, первым сегментом которой является уже существующий и успешно проводящийся во Владимире Всероссийский турнир рукопашного боя памяти актера Александра Дедюшко

В работе Кинофестиваля примут участие киноленты российских режиссеров, показы которых на некоммерческой основе пройдут в кинозалах Владимирской области.

В ходе пресс-конференции будет подробно изложена программа Кинофестиваля, рассказано о его целях и задачах.

В работе пресс-конференции примут участие: