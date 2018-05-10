Ещё
Фильм «Собибор» стал лидером российского проката в День Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм «Собибор» стал лидером российского проката в День Победы 

Агентство «Москва» 14 минут назад
Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), лидером проката 9 мая стал фильм «Собибор». Картина Константина Хабенского за прошедшие сутки собрала более 40 млн руб.
По данным ЕАИС, на втором месте по сборам оказался фильм Данилы Козловского «Тренер» со сборами в более 20 млн руб. В тройку лидеров проката также вошел анимационный фильм «Смешарики. Дежавю», который заработал более 12 млн руб.
Четвертую строчку лидеров российского проката по итогам 9 мая занял фильм «Танки» Кима Дружинина, лента собрала почти 7 млн руб. Замыкает пятерку лидеров мультфильм «Папа-мама гусь» (режиссер Крис Дженкинс), сборы которого составили почти 5 млн руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Новое выставочное пространство откроют в преддверии 9 мая в Музее Победы Минкультуры в конце мая рассмотрит кинопроекты - претенденты на финансовую поддержку Блокбастер «Мстители: Война бесконечности» собрал за выходные в прокате почти 1,2 млрд руб.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру36
На Самойлову набросились зрители30
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение54
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли1
Как снимался фильм «В бой идут одни „старики“»16
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение