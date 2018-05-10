Фильм «Собибор» стал лидером российского проката в День Победы 

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), лидером проката 9 мая стал фильм «Собибор». Картина Константина Хабенского за прошедшие сутки собрала более 40 млн руб.
По данным ЕАИС, на втором месте по сборам оказался фильм Данилы Козловского «Тренер» со сборами в более 20 млн руб. В тройку лидеров проката также вошел анимационный фильм «Смешарики. Дежавю», который заработал более 12 млн руб.
Четвертую строчку лидеров российского проката по итогам 9 мая занял фильм «Танки» Кима Дружинина, лента собрала почти 7 млн руб. Замыкает пятерку лидеров мультфильм «Папа-мама гусь» (режиссер Крис Дженкинс), сборы которого составили почти 5 млн руб.