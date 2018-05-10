Яндекс улучшил старые военные фильмы с помощью нейросетей

Компания Яндекс провела эксперимент над несколькими старыми фильмами о Великой Отечественной войне, улучшив их качество. К ним технологию, которая повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей.

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Каждый фильм пропустили через нейронную сеть. Она увеличила разрешение видео: за счёт этого изображение стало визуально более резким. Разница между версиями до и после обработки особенно заметна, если вглядываться в детали: изучать мимику героев на крупных планах, рассматривать фактуру одежды или рисунок ткани. Удалось компенсировать и некоторые недостатки оцифровки: например, убрать пересветы на лицах или сделать более заметными предметы, размещённые в тени.

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Обновлённые версии фильмов доступны на КиноПоиске. Посмотреть их можно и прямо в поиске Яндекса, просто введя в поисковую строку название ленты.