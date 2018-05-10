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Яндекс улучшил старые военные фильмы с помощью нейросетей
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Яндекс улучшил старые военные фильмы с помощью нейросетей 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Компания Яндекс провела эксперимент над несколькими старыми фильмами о Великой Отечественной войне, улучшив их качество. К ним технологию, которая повышает разрешение изображения с помощью нейронных сетей.
Стало
В эксперименте поучаствовали семь фильмов с КиноПоиска: «Радуга» Марка Донского (1943), «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957), «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица (1958), «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959), «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), «Отец солдата» Резо Чхеидзе (1964) и «Танго нашего детства» Альберта Мкртчяна (1985).
Стало
Каждый фильм пропустили через нейронную сеть. Она увеличила разрешение видео: за счёт этого изображение стало визуально более резким. Разница между версиями до и после обработки особенно заметна, если вглядываться в детали: изучать мимику героев на крупных планах, рассматривать фактуру одежды или рисунок ткани. Удалось компенсировать и некоторые недостатки оцифровки: например, убрать пересветы на лицах или сделать более заметными предметы, размещённые в тени.
Стало
Обновлённые версии фильмов доступны на КиноПоиске. Посмотреть их можно и прямо в поиске Яндекса, просто введя в поисковую строку название ленты.
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