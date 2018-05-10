Восточные красавицы, которые стали мировыми знаменитостями

Времена дискриминации по национальному признаку, к счастью, почти миновали, по крайней мере в развитых странах. Это позволило настоящим талантам из Пакистана, Индии, Ирана, Узбекистана покорить не только Голливуд, но и сердца миллионов поклонников по всему миру. Им дают роли в лучших фильмах и сериалах, а они, в свою очередь, не забывают о своей родине и стараются пользоваться своей славой на благо развития стран третьего мира. При всем при этом часть этих талантов — умопомрачительные красотки, над внешностью которых не властны ни время, ни обстоятельства.

Арчи Панджаби

Британская актриса индийского происхождения Арчи Панджаби родилась в Лондоне. Но своих восточных корней она не забывает и даже вступила в брак по договоренности, то есть вышла замуж за того, кого ей выбрали родители.

Российская актриса Равшана Куркова родилась в Ташкенте. При этом вся ее семья была так или иначе связана с кино. Несмотря на это Равшана училась на филологическом факультете. Но потом природа и талант взяли свое.

Фрида Пинто прославилась после фильма «Миллионер из трущоб». И хоть родилась она в Мумбаи, у нее есть и португальские корни. Такая гремучая смесь и обеспечила яркую внешность и харизму актрисы.

Звезда популярных сериалов Некар Задеган родилась в Германии в иранской семье, но росла уже в солнечной Калифорнии. Она начинала как фотомодель, но ее талант быстро заметили на телевидение.

Сара Шахи наполовину иранка и наполовину испанка. При этом она хорошо знает не только английский, но и свои «родные» языки — персидский и испанский. Известность этой горячей красотки принесли роли в сериалах.

Назанин Бониади

Звезда нашумевшего «Бен-Гура» и ряда популярных сериалов, Назанин эмигрировала в Лондон вместе с родителями уже в сознательном возрасте из Тегерана. У этой актрисы был роман с Томом Крузом и опыт в сайентологии. Теперь же она мусульманка.

Звезда сериала «Игра Престолов» Индира Варма — коренная англичанка. Ее отец при этом индиец, а мать — из Швейцарии. Также у Индиры есть итальянские корни и большой актерский талант, который лишь недавно начал раскрываться по-настоящему.

Еще одна актриса, чья звезда по-новому зажглась, благодаря сериалу «Игра престолов». Натали может себя причислить к редкой нации сент-люсийцев по отцу, а по матери она — доминиканка.