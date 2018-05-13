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А все круассаны: Летучая поправилась на Каннском фестивале
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А все круассаны: Летучая поправилась на Каннском фестивале 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая, приехавшая на Лазурный берег вместе с мужем, промахнулась с платьем для дорожки.
Традиционно Канны в мае оказываются в центре внимания… И не только потому, что на кинофестивале на берегу моря — самые ожидаемые мировые премьеры, но еще и звезды демонстрируют самые неожиданные образы.
В этом году на французском киносмотре решила отметиться и Лена Летучая. На фестиваль та приехала вместе с мужем. И одним своим появлением спровоцировала много слухов. Ведь всегда стройная и следящая за питанием экс-ведущая «Ревизорро» неожиданно поправилась.
Звездная блондинка появилась на мероприятии в черном ажурном платье с открытыми плечами и прозрачной юбкой. Образ теледива завершила открытыми босоножками и гладко зачесанными волосами…
Но внимание подписчиков привлек отнюдь не звездный лук, а выделяющийся в обтягивающем платье животик. Тем более что не так давно еще Лена демонстрировала почти идеальный пресс.
Пока одни подписчики решили, что виной всему вкуснейшая французскую кухня, да пекарни со свежайшими круассанами на каждом шагу, другие терзаются в сомнениях: не беременна ли Летучая.
«Это платье такое или вас можно поздравить?», «Я во Франции тоже набрала. Но как отказать себе, когда столько всего продается», — писали поклонники в соцсетях.
Что же до самой теледивы, то та оставила комментарии без внимания. Впрочем, возможно виной всему просто неудачный ракурс или складка на платье… Ведь именно Лена говорила. что может насытиться всего то половинкой авокадо на завтрак.
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