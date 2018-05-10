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Не узнать! С роковым макияжем Лена Летучая выглядит на 10 лет моложе
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Не узнать! С роковым макияжем Лена Летучая выглядит на 10 лет моложе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ярко выраженные брови, smoky eyes и помада цвета пыльной розы — с таким роковым макияжем Летучая появилась и на красной дорожке в полупрозрачном черном платье, и позже позировала в Instagram в игривой блузе в горошек. Активный мейкап очень идет Летучей — она выглядит лет на 10 моложе своего возраста.
В Канны Елена Летучая прилетела со своим супругом Юрием Анашенковым, который не спускает глаз с красавицы-жены.
Напомним, в первые дни фестиваля на красную дорожку вышли многие россиянки, среди которых Ирина Старшенбаум, Виктория Боня и Ксения Чумичева.
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Фото:Instagram
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