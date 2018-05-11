Русский десант в Каннах: Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие звезды блеснули на красной дорожке кинофестиваля 

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Старшенбаум, Билык и другие актеры фильма «Лето» поддержали Серебренникова на Каннском фестивале

Демоническая Шейк, сердитый Зверь и Старшенбаум с плакатом в поддержку Серебренникова: чем нам запомнился второй конкурсный день в Каннах