Русский десант в Каннах: Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие звезды блеснули на красной дорожке кинофестиваля 

В Каннах вовсю идет кинофестиваль, собравший самых ярких представителей мирового кинематографа, а также других знаменитостей. Всемирно известная Montee des Marches — лестница Дворца фестивалей с красной ковровой дорожкой — превратилась в дефиле роскошных нарядов, представляемых самыми известными кинозвездами мира. В этом году Mastercard — официальный партнер кинофестиваля, подарил возможность Елене Летучей, Аглае Тарасовой и Надежде Сысоевой отправиться на Лазурный Берег и стать участниками крупнейшего события в мировой киноиндустрии. Встретить российских знаменитостей можно было на показе фильма Кирилла Серебренникова «Лето», а также трагикомедии египетского режиссера Абу Бакра Шауки «Судный день».
— поделилась эмоциями Аглая Тарасова.
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Фото:Instagram, пресс-служба