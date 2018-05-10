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Второй день фестиваля в Каннах: Летучая в «голом» платье едва не затмила Шейк в наряде с глубоким декольте
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Второй день фестиваля в Каннах: Летучая в «голом» платье едва не затмила Шейк в наряде с глубоким декольте 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: Passion.ru
Елена Летучая решила оставить позади скандалы и интриги, связанные с «Ревизорро», и вместе с супругом отправилась в Канны на фестиваль. Пара появилась на красной дорожке на премьере египетской драмы «Йомеддин».
Летучая не стала нарушать заданный Голливудом тренд появляться на мероприятиях в нарядах черного цвета в знак протеста против сексуальных домогательств (в Каннах ему следует каждая вторая гостья красной дорожки). Вечернее платье телеведущей из прозрачного черного кружева подчеркнуло ее стройную фигуру.
В итоге Елена могла бы стать едва ли не самой заметной персоной в этот вечер — если бы не молодая мама и соотечественница телеведущей Ирина Шейк. Супермодель вышла на красную дорожку без возлюбленного Брэдли Купера (с ним она появилась на Met Gala в Нью-Йорке), но выглядела все равно очень эффектно. А вам чей наряд понравился больше?
Фото: Getty Images, East News
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