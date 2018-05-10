Изменить нельзя: почему фильм о послевоенной работе Московского угрозыска стал культовым

Десятого мая исполняется 40 лет легендарному советскому сериалу «Место встречи изменить нельзя».

Этот фильм разошелся на цитаты: «Вор должен сидеть в тюрьме», «Я сказал — Горбатый!». Блестящий актерский ансамбль, характерные персонажи, уникальные для своего времени трюковые сцены плюс острый, неизбитый сюжет — все это навсегда закрепило за лентой славу одного из лучших образцов отечественного киноискусства. 10 мая исполняется 40 лет началу съемок легендарного сериала «Место встречи изменить нельзя».

Банда занималась темными делами

В основу сценария картины лег детективный роман братьев Аркадия Георгия Вайнеров «Эра милосердия», повествующий о борьбе московских правоохранителей с уголовными элементами, расплодившимися в столице и ее пригородах в первые послевоенные годы. По сюжету группа сотрудников МУРа под руководством капитана Глеба Жеглова расследует два на первый взгляд не связанных дела — вылазки банды «Черная кошка» и убийство Ларисы Груздевой. Впоследствии выясняется, что эти эпизоды имеют общие корни: и там, и там «засвечиваются» одни и те же криминальные элементы.

Интересно, что фильм Станислава Говорухина со временем стал предметом детального изучения историков, архивистов, документалистов. В итоге исследователями было установлено, что банды с названием «Черная кошка» как таковой не существовало.

«"Бандитами" была группа подростков, которые решили напугать соседа и написали ему записку угрожающего содержания, — объясняет начальник музея истории органов внутренних дел Москвы Людмила Каминская. — Они сделали себе наколки чернилами, а в записке нарисовали черную кошку, после чего к «банде» и прилепилось это название».

Вместе с тем не отрицается, что в столице в конце 1940-х — начале 1950-х действительно орудовала жестокая группировка грабителей и убийц. Банда Ивана Митина («Банда высокого блондина») — такое название она имела в ориентировках правоохранителей. В шайку входили 11 человек из подмосковного Красногорска — они совершали налеты на магазины, склады, сберкассы, безжалостно расправляясь даже со случайными свидетелями. В феврале 1953 года сотрудникам МУРа удалось выйти на след банды и арестовать Митина с его сообщниками. Материалы уголовного дела заняли 14 томов: были доказаны 28 разбойных нападений, 11 убийств. Ущерб, причиненный преступниками государству, превысил 300 тысяч рублей. Двоих налетчиков суд приговорил к расстрелу, остальные получили длительные сроки тюремного заключения.

Имеет свою реальную основу и дело Груздева (его роль в фильме сыграл неподражаемый Сергей Юрский ). Кандидат медицинских наук Евгений Миркин еще во время войны был обвинен в убийстве своей жены и приговорен к высшей мере наказания. Однако вердикт не был приведен в исполнение — работники МУРа сумели опровергнуть виновность врача. Муровцы выполнили свою работу профессионально: несмотря на то, что все улики были против подозреваемого и даже состоялся приговор, оперативники, как сейчас говорят, «нарыли» дополнительные материалы, подтверждающие невиновность человека, и тот был оправдан.

«Я сказал — Горбатый!»

Сегодня звучит неестественно, но в фильме могли появиться совсем другие актеры. Правда, это не касается Глеба Жеглова — им, можно сказать, изначально «был» Владимир Высоцкий. Поговаривают, что это именно он и подсказал Вайнерам идею экранизации их романа. Но при этом с условием: главного героя сыграет именно он. Кстати, ради Высоцкого писатели даже пошли на изменение внешности героя: в романе Жеглов был высокий и плечистый красавец, а Владимир Семенович, как известно, богатырским ростом и внушительным телосложением не отличался.

И все же представить этот фильм с «другим» Жегловым, наверное, уже невозможно. Станислав Говорухин позже вспоминал:

«Володю я мог бы утвердить и без проб, потому что для меня, как и для всех нас, было ясно, что эту роль должен играть только он. Но это происходило в те времена, когда он еще ни разу не появлялся на телеэкране, а тут сразу — в многосерийном фильме. Поэтому я сделал на эту роль несколько проб других актеров, которые заведомо не могли тягаться с Высоцким. И когда показывал руководству пробы, я показал и эти пробы, которые были, конечно, гораздо хуже Высоцкого. Начальство это очень убедило».

Кстати, мало писали о том, что Владимир Семенович внес в создание картины не только свой бесподобный актерский вклад, но и в определенной степени — режиссерский. Так, именно благодаря ему в фильме появились эпизоды с шепелявым карманником Кирпичом (этот образ Станиславу Садальскому был подсказан Высоцким). Его идеей стала и фотография Вари на двери в подвале, куда Шарапов попадает вместе с бандитами в финале. Что говорить — Говорухин даже доверял «Жеглову» свой режиссерский «пост» на время отъездов. Скажем, сцена допроса Фокса — полностью постановка Высоцкого.

В образе циничного, безжалостного «Горбуна» авторы киносценария изначально видели Ролана Быкова . И тому стоило больших трудов отказаться от этой работы. В качестве аргумента актер привел свои сложные семейные обстоятельства, а именно недавний развод.

«Поймите, я только что разошелся с женой, и оттого безмерно страдаю, — убеждал он Аркадия и Георгия Вайнеров. — А мне предлагается выйти на экран в образе карлика, да еще, горбатого. Я и так небольшого роста, надо мной из-за этого подшучивают…»

Однако, увещевания писателей не прекращались, и артист, смирившись, все-таки прибыл в Одессу, где на тамошней киностудии вовсю шли съемки. И все же работа над ролью не получилась: помешала новая беда — от пережитых семейных тревог Быкова сразил инфаркт, и он оказался на больничной койке. Как-то случайно появилась идея предложить эту роль Армену Джигарханяну . Его удалось разыскать в Москве, однако в телефонном разговоре с актером выяснилось, что тот даже не слышал о таком романе.

В экстренном порядке кандидату было передано не само литературное произведение, а сразу сценарий фильма. Спустя сутки Джигарханян ответил съемочной группе согласием взять на себя роль главаря банды налетчиков. Роль, которая вошла в золотой фонд советских киноработ.

Глеб Жеглов и Володя Шарапов

Работа над фильмом шла непросто. Пришлось убрать ряд сцен, изменить постановку, сократить хронометраж картины — с изначально планировавшихся шести серий до пяти. Например, навсегда исчез фронтовой эпизод, где Шарапов и Левченко выносят захваченного ими за линией фронта немецкого солдата. Кстати, в роли «языка» снялся старший сын Марины Влади . Была изменена и концовка, и в результате, в фильме, в отличие от книги, Варя не погибает. Как позже писал Станислав Говорухин, киношное начальство высказало неудовольствие смертью сразу двух характерных персонажей — Левченко и Вари. «Пришлось оставить ее в живых», — с иронией вспоминал режиссер.

Сама работа над фильмом тоже обросла историями. Скажем, сцена игры героев Высоцкого и Леонида Куравлева на бильярде на самом деле — умелая постановка. Оба актера и понятия не имели как «катать шары». За них кием ловко орудует одессит Владимир Иванов , имевший даже какой-то титул по этому виду спорта, а позже на монтаже была сделана склейка. Пытливый зритель заметит нестыковку и в сцене погони за автомобилем с убегающим Фоксом. Высоцкий здесь появляется нечасто, больше звучит его голос. Оказывается, артист в тот период часто отъезжал, поэтому эпизод снимался почти без его участия, а в студии позже наложили звук.

Кстати, в числе самых сложных для работы эпизодов картины Станислав Говорухин называет упомянутую сцену погони. Оказывается, съемки этого короткого отрывка — фрагмент занимает на экране считаные минуты, шла почти месяц, да потом еще и пришлось кое-что доснимать в процессе монтажа. Машины для картины еле нашли, к тому же обе они еле могли передвигаться. «Студебеккер», на котором удирал Фокс, вообще пришлось волочить с помощью тягача, и лишь в финале он двигался самостоятельно — к ограждению набережной машина попросту скатилась под уклон. Каскадер Владимир Жариков (в фильме он сыграет и небольшую роль одного из бандитов в доме, куда привезли Шарапова) вспоминает, что подготовка к съемке шла почти две недели.

Специалисты тщательно рассчитали скорость, уклон, соорудили специальный трамплин для более эффектного падения машины в воду. Правда, в ответственный момент кое-что все же пошло не так. Например, грузовик перевернулся, что не планировалось, а еще в этом месте дно Яузы оказалось очень заилено, и кабина, где находились каскадеры, почти целиком ушла в ил. На берегу уже чуть ли не простились с ними, когда те все же выбрались из воды целыми и почти невредимыми.