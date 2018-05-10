«Отель Руанда»

Жанр: драма, военный, биография, история

Год: 2004

Страна: Великобритания, ЮАР, Италия

Сценарий: Кейр Пирсон, Терри Джордж

Пол делает свой выбор. Убеждая, требуя, идя на хитрости, а порой и на прямой подкуп, он с риском для себя и своей семьи укрывает в отеле соплеменников ‒ детей, женщин, стариков, продолжая сохранять видимость безмятежного быта высококлассного отеля. Интересные факты о фильме «Отель Руанда»

Пол Русесабаджина, послуживший прототипом главного героя фильма, в 2005 году получил высшую награду США ‒ Президентскую медаль Свободы. У многих персонажей в фильме также есть реальные прототипы: полковник Оливер списан с Ромео Даллера, командующего войсками миротворческого контингента ООН в Руанде в 1993‒1994 годах. По возвращении в Канаду Даллер получил несколько повышений по службе, но в 2000 году подал в отставку. После руандийских событий генерал долгое время был подвержен депрессии, упрекая себя в гибели жителей Руанды, и даже предпринимал попытки самоубийства. В 2003 году он выпустил книгу «Рукопожатие с дьяволом», где изложил собственные взгляды на трагические события 1994 года. В 2007 году по книге был снят документальный фильм. Когда Пол и Татьяна Русесабаджина по приглашению режиссера Терри Джорджа приехали в Руанду во время съемок фильма, в аэропорту их с ликованием встречала огромная толпа спасенных Полом людей, их друзей и родственников. Награды:

Премия «European Film Awards» (2005). Лучший композитор ‒ Руперт Грегсон-Уильямс, Андреа Гуэрра. Номинации. «Оскар» (2005). Лучшая мужская роль ‒ Дон Чидл. Лучшая женская роль второго плана ‒ Софи Оконедо. Лучший оригинальный сценарий ‒ Терри Джордж и Кир Пирсон.

Трейлер фильма «Отель Руанда»: https://www.youtube.com/watch?v=3EkjW1M1pHI