Жанр: драма, военный, биография, история
Год: 2004
Страна: Великобритания, ЮАР, Италия
Режиссер: Терри Джордж
Сценарий: Кейр Пирсон, Терри Джордж
Кто снимался в фильме «Отель Руанда»: Дон Чидл, Софи Оконедо, Ник Нолти, Кэра Сеймур, Хоакин Феникс, Жан Рено, Колани Мали, Десмонд Дюбэ, Хаким Кае-Казим, Тони Кгороге Сюжет фильма «Отель Руанда» Исконная вражда между двумя народностями, населяющими страну, — хуту и тутси подогревается радикалами из племени хуту. Хуту считают себя коренным народом Руандийской республики и ненавидят тутси, которые занимают ключевые политические должности и идут на сговор с колонизаторами. Пол Русесабаджина, управляющий дорогим отелем «Руанда», ‒ из племени хуту, но не питает ненависти к тутси. Более того, Татьяна, его жена, ‒ тутси. И он меньше всего хочет гражданского противостояния. Он озабочен поддержанием в отеле порядка, поставками продуктов для ресторана и комфортом постояльцев. Напряжение и насилие в городе нарастают. Все больше ни в чем не повинных людей становятся жертвами геноцида. Ни силы коалиции, ни миротворческие силы ООН не в состоянии остановить кровавую резню.
Пол делает свой выбор. Убеждая, требуя, идя на хитрости, а порой и на прямой подкуп, он с риском для себя и своей семьи укрывает в отеле соплеменников ‒ детей, женщин, стариков, продолжая сохранять видимость безмятежного быта высококлассного отеля. Интересные факты о фильме «Отель Руанда»
Пол Русесабаджина, послуживший прототипом главного героя фильма, в 2005 году получил высшую награду США ‒ Президентскую медаль Свободы. У многих персонажей в фильме также есть реальные прототипы: полковник Оливер списан с Ромео Даллера, командующего войсками миротворческого контингента ООН в Руанде в 1993‒1994 годах. По возвращении в Канаду Даллер получил несколько повышений по службе, но в 2000 году подал в отставку. После руандийских событий генерал долгое время был подвержен депрессии, упрекая себя в гибели жителей Руанды, и даже предпринимал попытки самоубийства. В 2003 году он выпустил книгу «Рукопожатие с дьяволом», где изложил собственные взгляды на трагические события 1994 года. В 2007 году по книге был снят документальный фильм. Когда Пол и Татьяна Русесабаджина по приглашению режиссера Терри Джорджа приехали в Руанду во время съемок фильма, в аэропорту их с ликованием встречала огромная толпа спасенных Полом людей, их друзей и родственников. Награды:
Премия «European Film Awards» (2005). Лучший композитор ‒ Руперт Грегсон-Уильямс, Андреа Гуэрра. Номинации. «Оскар» (2005). Лучшая мужская роль ‒ Дон Чидл. Лучшая женская роль второго плана ‒ Софи Оконедо. Лучший оригинальный сценарий ‒ Терри Джордж и Кир Пирсон.
Трейлер фильма «Отель Руанда»: https://www.youtube.com/watch?v=3EkjW1M1pHI