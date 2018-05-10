Сериал «Сотня» официально продлен на 6 сезон

Текущий телесезон отсчитывает последние деньки до окончания, и телеканалы постепенно определяются с судьбой сериалов, которые либо продляют, либо закрывают. В первую категорию попала «Сотня» (The 100) — даже несмотря на то, что сериал уже успел лишиться ряда ключевых героев, популярность его оказалась достаточной для того, чтобы «Сотню» продлили на 6 сезон.

Канал CW официально подтвердил, что «Сотня», 5-й сезон которой стартовал в эфире не так давно, 24 апреля, получит еще один, 6-й по счету сезон. По еще одному сезону также получили «Сверхъестественное», «Стрела», «Супергерл», «Флэш», «Ривердейл», «Легенды завтрашнего дня», «Черная молния», «Чокнутая бывшая», «Девственница» и «Династия». Единственный из всех сериалов CW, который канал принял решение закрыть — «Приговоренная к жизни» (Life Sentence). Окончательного вердикта по поводу своей дальнейшей судьбы ожидают «Я — зомби» и новый «Доблесть» (Valor), первый сезон которого стартовал в эфире в октябре 2017. попкорнnews