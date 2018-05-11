«Им надо менять стилиста»: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем разочаровали своими образами

Знаменитая чета голливудских актеров — Пенелопа Крус Хавьер Бардем — снова порадовала поклонников совместным выходом. Актеры с улыбкой позировали репортерам на фотоколле картины «Все знают», где они исполнили главные роли. Однако, несмотря на их лучезарные улыбки и звездный статус, интернет-пользователи нашли их снимки довольно «неудачными».

В Каннах продолжается одно из главных событий в мировой киноиндустрии — международный кинофестиваль. Гостями масштабного действа стали как российские, так и мировые звезды кинематографа. И если наряды знаменитостей на открытии фестиваля традиционно отличаются чрезмерным шиком, то в последующие дни артисты выбирают куда более скромные образы. Например, голливудская дива Пенелопа Крус и ее супруг Хавьер Бардем появились на фотоколле картины «Все знают» перед Дворцом фестивалей и конгрессов в довольно свободном стиле.

43-летняя Пенелопа предстала в черном облегающем миди-платье от Chanel , украшенном сзади небольшим ажурным шлейфом, который в сети сравнили с «павлиньим хвостом». Минимум украшений, спадающие на спину шикарные темные волосы и макияж с акцентом на глаза стали удачным дополнением образа актрисы, который поклонники все же сочли провальным. «Ну нет! Я обожаю Пенелопу, но тут она явно ни о чем» «Это что за павлиний хвост у нее болтается сзади? Ужас просто» «Ладно „хвост“… А бахрома внизу? У моей мамы на скатерти такая» «Ей надо сменить стилиста. Платье просто — провал!»

Хавьер Бардем тоже не сильно порадовал своих фанатов. Мужчин позировал в голубой джинсовой рубашке и темно-синем брючном костюме, которые не вызвали не единого нарекания интернет-модников. Однако белоснежные спортивные кроссовки стали явной ошибкой 49-летнего Бардема. «Однозначно им надо менять стилиста» «Кроссовки? Серьезно?» «На мероприятия такого уровня надо и одеваться, и обуваться соответствующе» Стоит отметить, что семейная пара Бардем-Крус уже не впервые принимает участие в совместном проекте. Недавно артисты порадовали поклонников своим совместным проектом «Эскобар», для премьеры которого Пенелопа, по мнению интернет-пользователей, тоже выбрала не самый лучший наряд.

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