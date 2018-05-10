Что смотреть в кино с 10 мая 

На этой неделе в кинотеатрах громких премьер не будет. При желании, конечно, можно найти то, что вам подходит, но, если в выходные захотите уехать на дачу, то ничего не потеряете.
Анон
Anon (Германия, США)
Режиссер: Эндрю Никкол
В ролях: Клайв Оуэн, Афия Беннетт, Джеймс Там, Аманда Сайфред
Жанр: фантастика
О фильме: В этом будущем нет места приватности, частной жизни и секретам. Кажется, что в таких условиях преступления невозможны, но детективу Солу Фриленду приходится расследовать серию загадочных убийств. И однажды он сталкивается с девушкой, о которой не известно абсолютно ничего.
Красавица для чудовища
Mary Shelley (Великобритания, Люксембург, США)
Режиссер: Хайфа Аль-Мансур
В ролях: Эль Фаннинг, Бен Харди, Мэйси Уильямс, Бел Паули, Дуглас Бут, Джоанн Фроггатт
Жанр: драма
О фильме: История юной Мэри и ее отношений с талантливым поэтом Перси Шелли. Общение с ним окажет на девушку такое сильное влияние, что подтолкнет к созданию шедевра мировой фантастики «Франкенштейн, или Современный Прометей».
Истерия
Delirium (США)
Режиссер: Дэннис Илиадис
В ролях: Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон, Каллэн Мулвей, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин
Жанр: триллер
О фильме: Выписавшись из клиники для душевнобольных, герой селится в огромном особняке, когда-то принадлежавшем его отцу. Не самый удачный выбор для человека с нестабильным самочувствием.
Такси 5
Taxi 5 (Франция)
Режиссер: Франк Гастамбид
В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси, Сальваторе Эспозито, Эдуард Монтут, Сабрина Уазани
Жанр: комедия
О фильме: Полицейский Маро расследует дело банды итальянцев на Феррари, грабящих ювелирные магазины Марселя. Против Феррари у полицейских машин нет шансов, поэтому Маро связывается с племянником знаменитого таксиста Даниэля Моралеса. Он хочет одолжить на время легендарное белое такси.
Редкая бабочка
The Butterfly Tree (Австралия)
Режиссер: Присцилла Камерон
В ролях: Мелисса Джордж, Ивен Лесли, Эд Оксенбульд, Софи Лоу, Элла Джаз Макроканис, Лорен Диллон
Жанр: драма
О фильме: Одинокий отец и его сын-подросток оба влюбляются в хорошенькую соседку Эвелин. На этой почве пробуждаются старые противоречия и обиды.
Муза смерти
Muse (Испания, Ирландия, Бельгия, Франция)
Режиссер: Жауме Балагуэро
В ролях: Эллиот Кауэн, Франка Потенте, Ана Улару, Леонор Уотлинг, Мануэла Вельес, Джоэнн Уэлли
Жанр: ужасы
О фильме: Профессор литературы Самуэль страдает от повторяющегося кошмара, в котором видит убийство незнакомой женщины. Однажды эту женщину находят мертвой при тех самых обстоятельствах, которые он видел во сне. Попытка разобраться в происходящем приводит его к совершенно невероятным открытиям.
Статус: Обновлен
Status Update (Китай, Канада, США)
Режиссер: Скотт Спир
В ролях: Росс Линч, Оливия Холт, Харви Гильен, Кортни Итон, Грегг Салкин, Брэк Бэссинджер
Жанр: фэнтези
О фильме: Кайлу в руки попадает смартфон с удивительным приложением — любой опубликованный в нем пост превращается в реальность.