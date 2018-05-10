Что смотреть в кино с 10 мая

На этой неделе в кинотеатрах громких премьер не будет. При желании, конечно, можно найти то, что вам подходит, но, если в выходные захотите уехать на дачу, то ничего не потеряете.

Анон

Anon (Германия, США)

Жанр: фантастика

О фильме: В этом будущем нет места приватности, частной жизни и секретам. Кажется, что в таких условиях преступления невозможны, но детективу Солу Фриленду приходится расследовать серию загадочных убийств. И однажды он сталкивается с девушкой, о которой не известно абсолютно ничего.

Красавица для чудовища

Mary Shelley (Великобритания, Люксембург, США)

Режиссер: Хайфа Аль-Мансур

Жанр: драма

О фильме: История юной Мэри и ее отношений с талантливым поэтом Перси Шелли. Общение с ним окажет на девушку такое сильное влияние, что подтолкнет к созданию шедевра мировой фантастики «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Истерия

Delirium (США)

Режиссер: Дэннис Илиадис

В ролях: Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон , Каллэн Мулвей, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин

Жанр: триллер

О фильме: Выписавшись из клиники для душевнобольных, герой селится в огромном особняке, когда-то принадлежавшем его отцу. Не самый удачный выбор для человека с нестабильным самочувствием.

Такси 5

Taxi 5 (Франция)

Жанр: комедия

О фильме: Полицейский Маро расследует дело банды итальянцев на Феррари , грабящих ювелирные магазины Марселя. Против Феррари у полицейских машин нет шансов, поэтому Маро связывается с племянником знаменитого таксиста Даниэля Моралеса . Он хочет одолжить на время легендарное белое такси.

Редкая бабочка

The Butterfly Tree (Австралия)

Режиссер: Присцилла Камерон

В ролях: Мелисса Джордж, Ивен Лесли, Эд Оксенбульд, Софи Лоу , Элла Джаз Макроканис, Лорен Диллон

Жанр: драма

О фильме: Одинокий отец и его сын-подросток оба влюбляются в хорошенькую соседку Эвелин. На этой почве пробуждаются старые противоречия и обиды.

Муза смерти

Muse (Испания, Ирландия, Бельгия, Франция)

Режиссер: Жауме Балагуэро

В ролях: Эллиот Кауэн, Франка Потенте, Ана Улару, Леонор Уотлинг, Мануэла Вельес, Джоэнн Уэлли

Жанр: ужасы

О фильме: Профессор литературы Самуэль страдает от повторяющегося кошмара, в котором видит убийство незнакомой женщины. Однажды эту женщину находят мертвой при тех самых обстоятельствах, которые он видел во сне. Попытка разобраться в происходящем приводит его к совершенно невероятным открытиям.

Статус: Обновлен

Status Update (Китай, Канада, США)

Жанр: фэнтези

О фильме: Кайлу в руки попадает смартфон с удивительным приложением — любой опубликованный в нем пост превращается в реальность.