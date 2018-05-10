Ещё
Премьеру фильма «Собибор» в Белграде посетили более тысячи человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьеру фильма «Собибор» в Белграде посетили более тысячи человек 

РИА Новости 2 часа назад
БЕЛГРАД, 10 мая — РИА Новости. Премьеру фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского в Белграде в рамках акции «Бессмертный полк» посетили 1,2 тысячи человек, заявили РИА Новости организаторы показа — Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде.
Показ киноленты состоялся после окончания шествия «Бессмертный полк» в столице Сербии вечером в среду. Организаторами проведения акции выступил РЦНК «Русский дом», Фонд «Бессмертный полк», сербское отделение Международного общественного фонда единства православных народов и НКО «Мемориал». Вход на премьеру был бесплатным, зал «Комбанк двораны» в центре Белграда был занят зрителями полностью.
"Около 1,2 тысячи человек присутствовали на премьере фильма в Белграде. Ранее в среду фильм был показан в других городах Сербии, где прошел «Бессмертный полк»: Нише, Кралево и Крушеваце", — сообщили агентству в «Русском доме».
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.
Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, впервые выступивший и как режиссер. В картине также снимались известные актеры со всего мира — Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» — международной медиагруппы, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
РИА Новости: последние новости
Хабенский заявил, что после фильма "Собибор" не намерен уходить в режиссеры На Каннском кинофестивале пройдет премьера фильма Серебренникова "Лето" На Каннском кинофестивале ждут больше фильмов, снятых женщинами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х6
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
На Самойлову набросились зрители39
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение