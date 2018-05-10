Премьеру фильма «Собибор» в Белграде посетили более тысячи человек 

БЕЛГРАД, 10 мая — РИА Новости. Премьеру фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского в Белграде в рамках акции «Бессмертный полк» посетили 1,2 тысячи человек, заявили РИА Новости организаторы показа — Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде.
Показ киноленты состоялся после окончания шествия «Бессмертный полк» в столице Сербии вечером в среду. Организаторами проведения акции выступил РЦНК «Русский дом», Фонд «Бессмертный полк», сербское отделение Международного общественного фонда единства православных народов и НКО «Мемориал». Вход на премьеру был бесплатным, зал «Комбанк двораны» в центре Белграда был занят зрителями полностью.
"Около 1,2 тысячи человек присутствовали на премьере фильма в Белграде. Ранее в среду фильм был показан в других городах Сербии, где прошел «Бессмертный полк»: Нише, Кралево и Крушеваце", — сообщили агентству в «Русском доме».
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.
Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, впервые выступивший и как режиссер. В картине также снимались известные актеры со всего мира — Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
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