Премьеру фильма «Собибор» в Белграде посетили более тысячи человек

БЕЛГРАД, 10 мая — РИА Новости . Премьеру фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского в Белграде в рамках акции «Бессмертный полк» посетили 1,2 тысячи человек, заявили РИА Новости организаторы показа — Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде.

Показ киноленты состоялся после окончания шествия «Бессмертный полк» в столице Сербии вечером в среду. Организаторами проведения акции выступил РЦНК «Русский дом», Фонд «Бессмертный полк», сербское отделение Международного общественного фонда единства православных народов и НКО «Мемориал» . Вход на премьеру был бесплатным, зал «Комбанк двораны» в центре Белграда был занят зрителями полностью.

"Около 1,2 тысячи человек присутствовали на премьере фильма в Белграде. Ранее в среду фильм был показан в других городах Сербии, где прошел «Бессмертный полк»: Нише, Кралево и Крушеваце", — сообщили агентству в «Русском доме».

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.