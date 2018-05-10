Если заговоришь — умрешь: Трейлер 2 сезона «13 причин почему»

Netflix выпустил интригующий трейлер нового сезона сериала «13 причин почему».

После самоубийства Ханны Бейкер все ее знакомые пытаются смириться с чувством вины и вернуться к обычной жизни. Но ни у кого это не выйдет. Призрак Ханны нависнет над каждым, причастным к ее смерти.

Во втором сезоне герои будут искать разгадки в полароидных снимках, на обороте которых находятся подсказки и предупреждения — «Если заговоришь — умрешь», «Он не остановится», «Кассеты — это только начало» и «Ханна не была единственной».

Новый сезон обещает быть не менее захватывающим, чем первый. Ждем 18 мая!