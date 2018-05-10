Аннетт Бенинг примкнула к «Капитану Марвел» 

Четырехкратная номинантка на «Оскар» Аннетт Бенинг сыграет в первом супергеройском фильме в своей карьере. Актриса присоединилась к Бри Ларсон в фантастическом экшне «Капитан Марвел».
Подробности сюжета, как и роли актеров — держатся в секрете. Известно только, что действие развернется в 1990-е гг. вокруг пилота ВВС Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон). Волею случая ее ДНК смешивается с ДНК пришельца с планеты Кри, после чего Дэнверс получает способность летать и поглощать энергию, а также становится неуязвимой.
Помимо Аннетт Беннинг и Бри Ларсон в блокбастере Marvel сыграют Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Джемма Чан, Джимон Хонсу и Ли Пейс.
Съемки под руководством режиссеров Анны Боден и Райана Флека уже во всю идут в Лос-Анджелесе. Премьера «Капитана Марвел» намечена на 7 марта 2019 года.