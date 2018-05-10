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Майк Майерс рассказал о новом сиквеле «Остина Пауэрса»
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Майк Майерс рассказал о новом сиквеле «Остина Пауэрса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер Майк Майерс рассказал о возможном новом сиквеле комедии о приключениях Остина Пауэрса, сообщает NME. "It's a very strong maybe, " said creator Mike Myers
О продолжении картины Майерс заговорил на премьере фильма «Конченая». «Не могу сказать точно, но может быть. И это очень сильное „может быть“. Так что посмотрим», — сообщил Майерс, исполнивший в трех фильмах об Остине Пауэрсе несколько главных ролей и написавший для них сценарии.
"За последние шесть лет у меня родилось трое детей, и на них было направлено все внимание. Но мне нравилось играть всех своих персонажей и на съемках царила атмосфера вечной вечеринки", — поделился актер. "
Шпионская комедия «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» вышла на экраны в 1997 году и пережила два сиквела. Майерс играл самого Пауэрса и его антагониста, доктора Зло.
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