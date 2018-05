Майк Майерс рассказал о новом сиквеле «Остина Пауэрса»

Актер Майк Майерс рассказал о возможном новом сиквеле комедии о приключениях Остина Пауэрса, сообщает NME. "It's a very strong maybe, " said creator Mike Myers

О продолжении картины Майерс заговорил на премьере фильма «Конченая». «Не могу сказать точно, но может быть. И это очень сильное „может быть“. Так что посмотрим», — сообщил Майерс, исполнивший в трех фильмах об Остине Пауэрсе несколько главных ролей и написавший для них сценарии.

"За последние шесть лет у меня родилось трое детей, и на них было направлено все внимание. Но мне нравилось играть всех своих персонажей и на съемках царила атмосфера вечной вечеринки", — поделился актер. "

Шпионская комедия «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» вышла на экраны в 1997 году и пережила два сиквела. Майерс играл самого Пауэрса и его антагониста, доктора Зло.