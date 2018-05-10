День зарплаты: Variety посчитал гонорары голливудских актёров

Журнал Variety опубликовал таблицу гонораров, которые самые популярные актеры получили за вышедшие или грядущие фильмы.

По мнению издания, в Голливуде заканчивается эпоха звезд и начинается эпоха персонажей — зрители все чаще ходят в кино, чтобы посмотреть на любимых героев типа Бэтмена, Человека-паука или Бонда, а не на любимого актера.

Уилла Смита, Тома Хэнкса и Конечно, это сказывается на гонорарах артистов. Если в девяностые двадцать миллионов за фильм было нормой для звезд уровня Джулии Робертс Джима Керри , то теперь так оплачивают труд актеров, на которых держатся крупные франшизы. Например, Вин Дизель за «Форсаж 8» получил $ 20 миллионов, а Дэниэлу Крэйгу за новую часть часть бондианы пообещали 25 миллионов. И мы помним, как студия за ним бегала. Роль Железного человека приносит Роберту Дауни мл. по $ 20 миллионов за фильм, а за пятнадцать минут экранного времени в картине «Человек-паук: Возвращение домой» актер заработал десятку.

Многие актеры, когда-то зарабатывавшие баснословные деньги, идут на уступки и берутся за интересующих их роли, сокращая свои ожидания вдвое. Например, Леонардо ДиКаприо снимается в Тарантиновском «Однажды в Голливуде» за $ 10 миллионов.

Часто актерам предлагают «поставить на себя», выплачивая минимальный гонорар, но обещая часть прибыли от проката. А иногда им вообще приходится ждать выхода фильма в кинотеатрах, чтобы увидеть свой чек. Только артисты уровня Тома Круза или Брэда Питта могут потребовать оплату до начала съемок.

Попробуйте угадать, какую сумму получит Том Харди за главную роль в фильме «Веном». Сверить свое предположение можно с данными ниже.

Дэниэл Крэйг «Бонд 25» — $ 25 миллионов

Вин Дизель «Форсаж 8» — $ 20 миллионов