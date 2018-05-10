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День зарплаты: Variety посчитал гонорары голливудских актёров
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День зарплаты: Variety посчитал гонорары голливудских актёров 

Ivi.ru 1 час назад
Журнал Variety опубликовал таблицу гонораров, которые самые популярные актеры получили за вышедшие или грядущие фильмы.
По мнению издания, в Голливуде заканчивается эпоха звезд и начинается эпоха персонажей — зрители все чаще ходят в кино, чтобы посмотреть на любимых героев типа Бэтмена, Человека-паука или Бонда, а не на любимого актера.
Конечно, это сказывается на гонорарах артистов. Если в девяностые двадцать миллионов за фильм было нормой для звезд уровня Джулии Робертс, Уилла Смита, Тома Хэнкса и Джима Керри, то теперь так оплачивают труд актеров, на которых держатся крупные франшизы. Например, Вин Дизель за «Форсаж 8» получил $ 20 миллионов, а Дэниэлу Крэйгу за новую часть часть бондианы пообещали 25 миллионов. И мы помним, как студия за ним бегала. Роль Железного человека приносит Роберту Дауни мл. по $ 20 миллионов за фильм, а за пятнадцать минут экранного времени в картине «Человек-паук: Возвращение домой» актер заработал десятку.
Многие актеры, когда-то зарабатывавшие баснословные деньги, идут на уступки и берутся за интересующих их роли, сокращая свои ожидания вдвое. Например, Леонардо ДиКаприо снимается в Тарантиновском «Однажды в Голливуде» за $ 10 миллионов.
Часто актерам предлагают «поставить на себя», выплачивая минимальный гонорар, но обещая часть прибыли от проката. А иногда им вообще приходится ждать выхода фильма в кинотеатрах, чтобы увидеть свой чек. Только артисты уровня Тома Круза или Брэда Питта могут потребовать оплату до начала съемок.
Попробуйте угадать, какую сумму получит Том Харди за главную роль в фильме «Веном». Сверить свое предположение можно с данными ниже.
Дэниэл Крэйг «Бонд 25» — $ 25 миллионов
Дуэйн Джонсон «Красное предупреждение» — $ 22 миллона
Вин Дизель «Форсаж 8» — $ 20 миллионов
Энн Хэтэуэй «Барби» — $ 15 млн  Дженнифер Лоуренс «Красный воробей» — $ 15 млн  Сет Роген «Фларски» — $ 15 млн  Том Круз «Мумия» — $ 11−13 млн  Харрисон Форд «Индиана Джонс 5» — $ 10−12 млн  Сандра Буллок «Миньоны» — $ 10 млн  Леонардо ДиКаприо «Однажды в Голливуде» — $ 10 млн  Роберт Дауни мл. «Человек-паук: Возвращение домой» — $ 10 млн  Кевин Харт «Джуманджи: Зов джунглей» — $ 10 млн  Крис Пратт «Мир Юрского периода 2» — $ 10 млн  Эмили Блант «Круиз по джунглям» — $ 8−10 млн  Брайс Даллас Ховард «Мир Юрского периода 2» — $ 8 млн  Том Харди «Веном» — $ 7 млн  Райан Гослинг «Первый человек» — $ 6,5 млн  Джек Блэк «Джуманджи: Зов джунглей» — $ 5 млн  Майкл Б. Джордан «Крид 2» — $ 3−4 млн  Итан Хоук «Судная ночь» — $ 2 млн
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