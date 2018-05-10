Ещё
Сколько зарабатывают в Голливуде: раскрыты гонорары 20 звезд кинобизнеса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько зарабатывают в Голливуде: раскрыты гонорары 20 звезд кинобизнеса 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Американское издание Variety опубликовало гонорары известных голливудских звезд за фильмы последних лет. Оказалось, что кое-кто получает по 10 миллионов долларов за 15 минут экранного времени.
Источник: Variety
Издание пришло к выводу, что эпоха звезд постепенно уходит. Если в конце прошлого века 20-миллионный гонорар за роль был обычным делом для звезд крупного калибра вроде Уилла Смита или Тома Хэнкса, то теперь такие внушительные доходы актеров стали редкостью.
Все течет, все меняется, и эпоха цифрового кино диктует новые законы. Теперь, чтобы заманить зрителя, нужно тратить большие бюджеты на спецэффекты, а актерский состав отошел на второй план. Публика хочет видеть на экранах не конкретных актеров, а любимых героев вроде Бэтмена или Человека-паука, исполнителей которых студия при желании может и заменить.
Теперь актеров, зарабатывающих за роль больше 10 миллионов долларов, можно пересчитать по пальцам. В основном это звезды, на которых держатся крупные медиафраншизы. Например, Дэниэл Крэйг когда-то признался, что снова снимется в роли агента 007 только за солидную сумму. Благодаря Variety стало известно, что за съемки в последней части бондианы британец получит внушительные 25 миллионов долларов. Именно он возглавил топ голливудских гонораров последних лет.
На втором месте — Дуэйн Скала Джонсон, который получил 22 миллиона за роль в шпионском боевике, который выйдет на экраны в следующем году. При этом за рекламу картины в социальных сетях студии нужно будет дополнительно заплатить актеру еще миллион.
Полный список гонораров выглядит так:
Не обошлось и без Роберта Дауни-младшего, чьи услуги обходятся очень уж дорого. Так, за второстепенную роль в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» студии Marvel пришлось раскошелиться на 10 миллионов, и это при том, что общее количество экранного времени актера составило всего лишь 15 минут.
При этом некоторые звезды готовы получить меньше обычного, если речь идет об участии в фильме, который потенциально может получить статус культового. Например, Леонардо Ди Каприо запросил всего 10 миллионов за главную роль в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Bigpicture.ru: последние новости
Легенда кино: «В бой идут одни старики» Как снимали самую эротическую сцену советского кино «Яндекс» улучшил качество старых военных фильмов с помощью нейронных сетей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
На Самойлову набросились зрители45
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение