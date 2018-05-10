Сколько зарабатывают в Голливуде: раскрыты гонорары 20 звезд кинобизнеса

Американское издание Variety опубликовало гонорары известных голливудских звезд за фильмы последних лет. Оказалось, что кое-кто получает по 10 миллионов долларов за 15 минут экранного времени.

Источник: Variety

Издание пришло к выводу, что эпоха звезд постепенно уходит. Если в конце прошлого века 20-миллионный гонорар за роль был обычным делом для звезд крупного калибра вроде Уилла Смита или Тома Хэнкса , то теперь такие внушительные доходы актеров стали редкостью.

Все течет, все меняется, и эпоха цифрового кино диктует новые законы. Теперь, чтобы заманить зрителя, нужно тратить большие бюджеты на спецэффекты, а актерский состав отошел на второй план. Публика хочет видеть на экранах не конкретных актеров, а любимых героев вроде Бэтмена или Человека-паука, исполнителей которых студия при желании может и заменить.

Теперь актеров, зарабатывающих за роль больше 10 миллионов долларов, можно пересчитать по пальцам. В основном это звезды, на которых держатся крупные медиафраншизы. Например, Дэниэл Крэйг когда-то признался, что снова снимется в роли агента 007 только за солидную сумму. Благодаря Variety стало известно, что за съемки в последней части бондианы британец получит внушительные 25 миллионов долларов. Именно он возглавил топ голливудских гонораров последних лет.

На втором месте — Дуэйн Скала Джонсон, который получил 22 миллиона за роль в шпионском боевике, который выйдет на экраны в следующем году. При этом за рекламу картины в социальных сетях студии нужно будет дополнительно заплатить актеру еще миллион.

Полный список гонораров выглядит так:

Не обошлось и без Роберта Дауни-младшего, чьи услуги обходятся очень уж дорого. Так, за второстепенную роль в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» студии Marvel пришлось раскошелиться на 10 миллионов, и это при том, что общее количество экранного времени актера составило всего лишь 15 минут.